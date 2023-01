Antigos estatutos, nova direção: Ventura afasta Nuno Afonso e Mithá Ribeiro

É o quinto congresso do Chega em quatro anos de existência. De volta aos estatutos de 2019, após chumbos do TC, Ventura vai afastar da direção quem já lhe fez frente. Nuno Afonso vai mais longe e sairá do partido.

Mais um fim de semana, mais um congresso do Chega. É o quinto do partido em quatro turbulentos anos de existência, com guerras internas à mistura e estatutos consecutivamente chumbados pelo Tribunal Constitucional (TC) — e por isso, o mote desta direção não é mudar, mas sim consolidar. Não será para levar a votos novos estatutos, mas sim para regressar aos primeiros de sempre, os de junho de 2019, os únicos que o Palácio Ratton aprovou. Com esta decisão, a direção vai encolher e Ventura vai perder a concentração de poderes que tem vindo a construir, a mesma que levou o TC a chumbar os estatutos, mas o líder vai aproveitar o congresso para reforçar-se de outra maneira: afastar da direção nacional elementos que já deram dores de cabeça. Estes são os três pontos a ter em conta no congresso que arranca esta sexta-feira à noite e que se prolonga até domingo: