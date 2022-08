Ventura demite Mithá Ribeiro, um 'dececionado' com o Chega

Líder do Chega demitiu da coordenação do gabinete de estudos o deputado e vice-presidente Gabriel Mithá Ribeiro. Partilha de publicação de Pedro Arroja, onde se mostra desiludido com o partido, terá caído mal na direção.

O deputado Gabriel Mithá Ribeiro pediu a demissão de vice-presidente do Chega após ter sido retirado da liderança do gabinete de estudos por André Ventura. Para já, a direção do partido informou que André Ventura vai substituir "provisoriamente e com efeitos imediatos" Mithá Ribeiro na liderança do gabinete de estudos, órgão responsável pelo conteúdo programático do partido.