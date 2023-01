Administradora da Concorrência tinha mandato de seis anos, mas exerce há nove

Foi ainda no tempo de Pedro Passos Coelho como primeiro-ministro, em abril de 2014, que Maria João Melícias foi nomeada para a administração da Autoridade da Concorrência, um dos reguladores mais importantes do país. O mandato é de seis anos, mas quase nove anos depois a vogal do conselho de administração continua em funções e sem substituição à vista. O caso ilustrativo do atraso crónico, e por resolver, dos ministérios na nomeação dos dirigentes da Administração Pública.