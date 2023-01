Do 'ex-mafioso' ao anti-homossexuais. Os convidados estrangeiros do Chega

No último dia de congresso do Chega, oito representantes de vários partidos populistas de direita radical e de extrema-direita europeus vão discursar. Não é inédito: no congresso de Coimbra, em maio de 2021, o presidente do Lega Matteo Salvini discursou. Contudo, nunca tantos congéneres do Chega tinham marcado presença na reunião magna do partido liderado por André Ventura — e alguns polémicos que ultrapassaram as linhas vermelhas do respeito pelos direitos humanos.