Miguel Nunes, irmão da mulher de Ventura, já tinha sido auditor do Chega nos últimos órgãos sociais, mas manteve-se discreto — até hoje. Discursou enquanto dirigente eleito num congresso controlado (e sem Hondt).

Cunhado de Ventura eleito dirigente do Chega

Foi a intervenção mais discreta do final do congresso. Chegada altura de os eleitos para os órgãos sociais tomarem posse, a mesa anuncia o conselho de auditoria e controlo financeiro: "Chamo ao palco o senhor Miguel Neves". Ao subir ao púlpito, dá um abraço apertado a André Ventura, presidente do Chega, e começa o que seria um discurso de três frases.