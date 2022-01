Mesquita Nunes, antigo dirigente do CDS, vai votar na IL

O antigo vice-presidente do CDS Adolfo Mesquita Nunes declarou esta segunda-feira que irá votar na Iniciativa Liberal nas eleições legislativas deste mês. É preciso uma força na Assembleia da República ou no Governo que "obrigue Rui Rio a fazer as reformas que são necessárias", afirmou o antigo centrista que era associado à ala mais liberal do CDS.



"Nos últimos dois anos este espaço do reformismo sensato foi ocupado pela IL e é, nesta campanha, a única [força política] que traz os instrumentos para a criação de riqueza que é preciso para depois podermos todos discutir a distribuição de riqueza", disse Adolfo Mesquita Nunes, na SIC Notícias, esta segunda-feira.



O ex-deputado do CDS-PP admitiu, no entanto, que não concorda com tudo o que a IL defende, destacando divergências ao nível de medidas sociais.