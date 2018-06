Um vendeu terrenos da mãe em Cascais, outro mantém dois apartamentos no Chiado, comprados por 4 milhões de euros. E a defesa judicial de Sócrates poderá ter custado 750 mil euros.

São três homens e um futuro judicial comum. Ligados pelas suspeitas de crimes de corrupção do maior processo da justiça portuguesa, cuja instrução deverá arrancar a 3 de Setembro no Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), o ex-primeiro -ministro José Sócrates, o antigo banqueiro Ricardo Salgado e o gestor Zeinal Bava mudaram de vida nos últimos quatro anos. Mas não deixaram todos os luxos de outrora: continuam a ter equipas de advogados de elite (identificadas e nos bastidores), frequentam restaurantes de luxo e, sobretudo Ricardo Salgado e Zeinal Bava, têm propriedades imobiliárias avaliadas em milhões de euros.



Já José Sócrates, enquanto procura mais motivos para contestar os argumentos do Ministério Público (MP), voltou ao convívio do amigo Carlos Santos Silva, zangou-se e fez as pazes com Armando Vara e parece estar atento a tudo, até ao eleitorado jovem. A recente entrevista dada ao blogue É Apenas Fumaça é apenas um exemplo. A conversa sobre actualidade e política internacional foi gravada a 29 de Janeiro no Bagabaga Studios, em Lisboa, durou três horas e saiu a 14 de Fevereiro, na íntegra e sem cortes. "Quando José Sócrates entrou em modo ‘entrevistado’, a sua postura mudou e ficou mais defensivo", diz à SÁBADO Ricardo Ribeiro, um dos mentores do projecto.



Conheça os detalhes da vida destes homens desde a acusação e alguns dos negócios milionários que fizeram nos últimos tempos.



RICARDO SALGADO

Todos os passos dos negócios imobiliários foram discretos. O primeiro aconteceu em Novembro de 2017. O segundo já em Fevereiro deste ano. O valor total da operação: 6 milhões de euros. Telegraficamente, é assim. Mas esta não é naturalmente a história toda. A operação teve dois pivôs profissionais, um deles a imobiliária Cobertura, que recentemente passou a integrar a consultora internacional JLL, com escritórios em Lisboa, no Porto e em Cascais. Por sinal, é neste último concelho que ficam os dois terrenos vendidos. Têm 3.127 e 2.095 metros quadrados e possuem algo que os valoriza – e muito: as licenças de construção passadas há vários anos pela Câmara de Cascais no selecto Parque da Gandarinha, junto à Boca do Inferno.



A primeira transacção foi a do "Lote 11", que acabou por só ser identificada pela Polícia Judiciária (PJ) já depois de concretizada. Mas o Ministério Público ainda foi a tempo de arrestar (uma espécie de apreensão) a parte do dinheiro – 700 mil euros – que coube a um dos vendedores que está envolvido em vários processos -crime: Ricardo Salgado. Já na segunda operação, o "Lote 12", o antigo banqueiro corrigiu o passo dado em falso e o cheque de 469.250 euros, emitido pelo comprador para lhe pagar, foi logo passado à ordem da sociedade de advogados de que é sócio Daniel Proença de Carvalho, a Uría Menéndez. A justificação oficial? Tratou-se da liquidação de "honorários" que "foram já prestados e facturados" a Ricardo Salgado.



O início desta rocambolesca história é apenas mais um episódio que faz parte da nova vida do antigo banqueiro caído em desgraça devido à derrocada do BES e ao alegado envolvimento em vários processos e em crimes de corrupção, burla, branqueamento de capitais, fraude fiscal qualificada, falsificação de documentos e abuso de confiança. Só no processo principal do caso BES, que está a ser investigado desde 2014 no Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Ricardo Salgado e a Sociedade de Administração de Bens Pedra da Nau, SA (que divide com a mulher, Maria João) foram dois dos alvos privilegiados de uma megaoperação de arresto de bens que abrangeu inicialmente (em Maio de 2015) 273 prédios e 316 fracções.



A luxuosa moradia de Ricardo Salgado em Cascais continua arrestada, com o MP a justificar a decisão com a necessidade de garantias que possam no futuro tapar (em parte) o rombo provocado pelos alegados negócios fraudulentos do grupo BES/GES. Este cálculo inicial do DCIAP, que consta na Conservatória do Registo Predial de Cascais, refere um prejuízo de 1,835 mil milhões de euros. No entanto, mesmo com centenas de bens provisoriamente nas mãos da justiça (inclui até boa parte da reforma mensal de 39.162 euros do banqueiro), Ricardo Salgado conseguiu vender os dois terrenos situados na zona privilegiada onde vive em Cascais e que confrontam a sul com a moradia das suas duas irmãs.



A explicação é simples: o arresto do DCIAP não apanhou os bens que fazem parte da herança da mãe de Salgado, Maria Cohen Espírito Santo, que morreu a 28 de Dezembro de 2010 sem deixar testamento. Os seus cinco filhos demoraram anos a fazer o processo de partilhas dos bens.



Com os recentes negócios imobiliários, Ricardo Salgado ficou um pouco mais aliviado na casa de Cascais onde se refugia dos mirones e dos paparazzi de ocasião, da atenção dos jornalistas, dos interrogatórios, das buscas, das apresentações periódicas às autoridades e também do burburinho da elite. Só que nem sempre isso chega. Na última Páscoa, o ex-banqueiro e a mulher fizeram 5.700 quilómetros até Toronto, no Canadá, para visitar o filho mais velho, Ricardo (47 anos), a nora Rita Sousa Tavares (filha de Miguel Sousa Tavares) e os três netos.



Salgado cantou na missa

No domingo, dia 25 de Março, na véspera da partida, de avião, o antigo líder da família Espírito Santo deixou para trás os muros rosa -pálido e a vegetação que lhe rodeia a moradia e foi à capela que se encontra nas imediações. Maria João, a mulher, acompanhou-o. A irmã Mary Salgado também é assídua na ida às missas de domingo, bem como outros membros da família de cerca de 400 pessoas. "Toda a gente se cumprimenta, uns com um olhar, outros com um sorriso, uma palavra, um aperto de mão, um beijo", diz à SÁBADO o padre Avelino Alves, que ali celebra as missas há 20 anos. Mas o sacerdote também reconhece que há momentos que nem a saudação da paz, durante a celebração religiosa, consegue resolver. Por exemplo, as guerras entre Ricardo Salgado e os Ricciardi.

Aos 73 anos, o antigo Dono Disto Tudo permanece de costas voltadas para António, o pai do primo José Maria. Sobretudo desde que foi noticiado em Outubro de 2015 que o patriarca dos Ricciardi, já com quase 100 anos, o incriminou junto das autoridades suíças em mais uma investigação que decorre ao universo BES/GES. O padre ainda tentou juntar a família desavinda, mas nada feito. "O dr. Ricardo ouviu-me com toda a humildade quando lhe disse que até aos inimigos devemos saudar, ainda mais quando está em causa um homem com a integridade, dignidade e probidade do comandante Ricciardi, mas não consegui convencê-lo. Continua sem o cumprimentar." Mesmo na igreja, são ainda estes silêncios e olhares entre os Espírito Santo que dizem mais do que as palavras. E Salgado é o homem que agora dá mau nome aos apelidos. "Já o encontrei mais triste e amargurado, mas nunca destruído", garante o padre.



Quando terminou a missa das 13h de 25 de Março passado – Salgado comungou, cantou e rezou, como é habitual –, o ex-banqueiro dirigiu-se à sacristia para falar com Avelino Alves. Foi durante esta conversa que o antigo homem -forte do BES lhe desejou uma boa Páscoa e lhe anunciou que no dia seguinte ia viajar. Só regressou do Canadá numa quinta-feira à tarde, a 5 de Abril, um dia marcado pela ordem de prisão do antigo presidente do Brasil, Lula da Silva. Em termos legais, a viagem ao estrangeiro teve de ser comunicada ao MP e ao juiz de instrução Carlos Alexandre, uma vez que Salgado já foi acusado na Operação Marquês e é arguido nos casos Monte Branco e BES.



Apesar disso, a vigilância judicial que visa o ex-banqueiro não é o que já foi. Ricardo Salgado deixou há muito a prisão domiciliária, não é seguido e nem sequer está sob escuta. Não foi sempre assim. Uma das justificações para criar, no fim de 2016, a equipa especial dos casos BES, que está sob as ordens do procurador José Ranito e é composta por elementos da PJ, Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, PSP e GNR, foi porque era preciso avançar com cerca de 20 escutas telefónicas. E porque o MP suspeitava que Ricardo Salgado continuava a falar com vários ex-altos quadros do BES. As vigilâncias fizeram-se, mas a suspeita nunca terá passado disso mesmo.



PJ trava dinheiro para Proença de Carvalho

Agora, o cerco das autoridades é sobretudo processual e financeiro e foram estes novos tempos que levaram Salgado e a família mais directa a tomarem a decisão de venderem património que não estava arrestado. A 29 de Novembro de 2017, as irmãs Mary e Ana Maria deslocaram-se ao centro de Lisboa e entraram no cartório notarial de Frederico Soares Franco, um dos sobrinhos do empresário Filipe Soares Franco, o ex-presidente do Sporting que dirigiu a construtora Opway (ligada ao grupo BES/GES). Entre os vendedores, que se juntaram no terceiro andar do nº 21 da Av. Fontes Pereira de Melo, estavam outras duas mulheres que tinham procurações para poderem fazer o negócio: Maria João representou o marido Ricardo Salgado e Vanessa Salgado da Costa, vogal do Conselho de Administração da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, apresentou-se mandatada por João Salgado, o irmão do ex-banqueiro que vive há anos junto à Praia do Flamengo, no Rio de Janeiro, Brasil. Os últimos vendedores presentes na escritura do lote 11 foram Bárbara e João Carlos, os dois filhos de António, o irmão de Salgado que morreu em Novembro de 2011.



Segundo a escritura pública de compra e venda a que a SÁBADO teve acesso, o primeiro negócio imobiliário rendeu um total de 3,5 milhões de euros, tendo cabido a Ricardo Salgado 700 mil euros (o mesmo valor ficou para cada irmão vivo e 350 mil para cada um dos dois sobrinhos). Todos os pagamentos foram feitos em cheques individuais do BCP entregues por um advogado que representou Rogelio Sola, um empresário com morada em Cascais e dupla nacionalidade de El Salvador e dos EUA. Curiosamente, a mudança de dono da propriedade não foi feita no registo predial de Cascais, mas numa conservatória a mais de 350 quilómetros, no Norte do País, em Santo Tirso.



Tudo parecia correr bem até o cheque de Salgado ter sido depositado na conta bancária da mulher. A súbita entrada do dinheiro levou o banco a alertar a Unidade de Informação Financeira (UIF) da PJ, que comunicou o caso ao procurador José Ranito. De imediato, o MP travou a saída do dinheiro que já tinha como destino as contas da filha de Ricardo Salgado (vive na Suíça) e do escritório de advogados Uría Menéndez, controlado em Portugal por Proença de Carvalho – o filho Francisco e o advogado Adriano Squilacce são a parte visível da defesa de Salgado nos processos crime do MP, nos processos intentados por lesados do BES e nos inquéritos de contra-ordenação do Banco de Portugal. Neste último caso, Salgado já é arguido em quatro casos distintos: o BES Angola; as filiais do BES no estrangeiro; a ESI e, recentemente, a Eurofin.



Coincidência ou não, poucos meses depois do arresto do dinheiro do primeiro negócio, a família Salgado avançou para a segunda venda de terrenos prontos a construir em Cascais. Os dados consultados pela SÁBADO nas conservatórias do Registo Predial de Cascais e de Almodôvar (a compra do lote 12 foi registada nesta cidade alentejana) revelam que o negócio ocorreu a 1 de Fevereiro deste ano e que a holandesa Valerie Staleman (com morada na Holanda) foi a compradora. O negócio foi formalizado no mesmo notário de Lisboa e com a presença dos mesmos vendedores. Ou seja, Salgado voltou a fazer-se representar pela mulher.



Esta venda rendeu menos dinheiro que a primeira, 2,5 milhões de euros, conforme atesta a escritura de compra e venda a que a SÁBADO teve acesso. Assim, cada um dos irmãos da família Salgado recebeu um cheque de 469.250 euros (a imobiliária que intermediou a transacção ficou com 153.750 euros+IVA) e a parte de Salgado foi passada em nome do escritório do advogado Proença de Carvalho, conforme registado no contrato notarial.



A escrever as memórias num rés-do-chão

Em Cascais, onde o último banqueiro do clã nasceu a 25 de Junho de 1944, a venda dos terrenos já é comentada num circuito muito restrito que está há muito contaminado pelo ambiente de suspeição. A nata da sociedade que antes bajulava Ricardo Salgado, agora evita-o. Já não é um deles. Desacreditado num meio que vive em parte das aparências, em público Salgado tenta de forma fleumática, como nos tempos áureos do BES e até durante os interrogatórios filmados a que foi sujeito, não deixar transparecer que isso o afecta. Mas é notório que está isolado. "Evitam-no imenso, se puderem disfarçam que não o vêem. Foi excluído dos convívios. A mulher costumava passear pelo paredão do Estoril, mas hoje não a vejo", diz à SÁBADO uma aristocrata da zona.



Mesmo que já não se verifiquem episódios como o bater de talheres num restaurante do Guincho quando o ex -banqueiro lá entrou (noticiado pelo jornal i em Julho de 2015), Salgado continua a ser apontado em surdina. "As pessoas de Cascais criticam o facto de ele circular de vez em quando nos melhores restaurantes, como se nada fosse. Já o vi no buffet do Hotel Palácio Estoril, a almoçar com os advogados," diz outro elemento da elite local que pede para não ser identificado. Quando saiu do BES em 2014 e montou o escritório neste luxuoso hotel – instalou-se durante dois meses em duas salas contíguas –, os horários passaram a não ser tão rígidos como nos tempos no BES, em que acordava às 6h, chegava ao banco às 8h e regressava a casa às 20h.



No hotel, entrava entre às 9h e às 10h e saía ao fim da tarde. Ao almoço, pelas 13h, descia ao buffet no terraço coberto, com vista para a piscina, para fazer uma refeição frugal e conversar. "Vinham cá muitas pessoas falar com ele, além dos advogados de defesa, empresários, políticos e jornalistas. Aqui sentia-se apoiado", diz à SÁBADO uma fonte do hotel. Depois, as visitas tornaram-se menores e Ricardo Salgado mudou-se para um escritório na Rua de Macau, perto do Casino Estoril e do restaurante Jackpot, onde chegou a almoçar.



É também em Cascais que Salgado se encontra de dois em dois meses com o antigo colega de faculdade e testemunha abonatória que tem usado nos processos, Eduardo Catroga. Nos últimos tempos, estiveram em Santarém, no Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão onde decorrem os processos de impugnação das multas aplicadas pelo BdP. No hall do tribunal, o ex-chairman da EDP, que foi ministro das Finanças, presenciou um protesto de um lesado do BES. "Apareceu lá um fulano que fez uns comentários, de uma forma não muito desabrida", diz à SÁBADO. O economista João Poças Esteves, co-autor do livro Caso BES: O Impacto da Resolução na Economia Portuguesa, recorda que viu Ricardo Salgado mais abatido quando foi constituído arguido na Operação Marquês, em Janeiro de 2017, mas garante que é ainda uma referência para muitos. "É procurado por amigos e outras pessoas para dar opiniões. É alguém que tem boas ideias e que vale a pena ouvir para tomar decisões."



Salgado continua a vestir-se com impecáveis fatos escuros, pulôver e gravata, mas os casos judiciais e a idade avançada já se impõem à memória colectiva do poder que teve. Mesmo quando sai e entra em casa num Mercedes Benz preto, conduzido por motorista. É na mansão de Cascais que almoça e janta quase sempre. Não tem sido visto no exclusivo clube Turf, nem na associação do Grémio Literário, locais que frequentava antes da queda do BES. As viagens ao estrangeiro, de início negadas pelo juiz Alexandre, acontecem agora pontualmente, sobretudo para visitar, na Suíça, a filha Catarina, que o próprio garantiu ser quem lhe pagava boa parte das contas.



Depois de arrendar um pacato rés-do-chão em Cascais, com luz natural, para trabalhar nas defesas dos processos, é também ali que está a ultimar o livro de memórias, que terá mais de 500 páginas e deverá ser lançado no fim deste ano. É a sua verdade, escrita sobretudo a lápis e esferográfica, uma vez que o ex-banqueiro nunca usou computador (nem sabia enviar emails quando dirigia o BES). O primo Michael de Mello diz à SÁBADO que já teve oportunidade de ler um excerto da obra: "Exclusivamente a parte que me diz respeito, para assegurar que estava factualmente correcta. Sou amigo dele desde sempre e continuo a ser. E também dos meus outros primos."



O refúgio do clã na Comporta, das casas rústicas de telhados de colmo com vista para os helicópteros a voarem com convidados ilustres, está também em convulsão. Salgado continua a ir lá uma vez por mês, mas é certo que a herdade de 12.500 hectares terá de passar para novos donos. Mas só se, e quando, o MP deixar.



ZEINAL BAVA

Os dois chegam em separado, com as respectivas famílias. É véspera de Natal, o último, e passaram pouco mais de dois meses desde que ambos foram acusados na mediática Operação Marquês. Mas a única crispação que se nota é a que resulta das ondas que se vêem das janelas do luxuoso restaurante do Guincho, em Cascais. Ali, à mesa, a inesperada proximidade dos dois homens leva o mais novo a levantar-se. Trata-se do gestor a quem amigos e jornalistas chamavam "o genial Bava", isto antes da queda da PT e da demissão repentina da liderança da operadora de telecomunicações brasileira Oi. E de surgir uma mão -cheia de suspeitas e negócios pouco claros que lhe colocaram nas mãos 25,2 milhões de euros do BES escondidos em discretos offshores com contas na Suíça e em Singapura.



Zeinal Bava tem 52 anos, feitos a 18 de Novembro e está agora noutra fase da vida: tem de conciliar o trabalho que faz para se defender de cinco crimes (corrupção passiva, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal) e a nova actividade de consultor internacional independente que o obriga a trabalhar a maior parte do tempo em Londres.



No restaurante, depois de se levantar, dirige-se à mesa onde se encontra outro homem a contas com a justiça, o antigo banqueiro Ricardo Salgado. Cumprimenta-o de forma cordial, deseja-lhe as boas festas e, pouco tempo depois, regressa ao ponto de partida. Percebe-se que Salgado ficou sensibilizado com o gesto, mas também se entende a reacção dos dois homens: durante o interrogatório da Operação Marquês, o ex-banqueiro garantiu que nunca pagou luvas ao gestor para este tomar qualquer decisão prejudicial para a PT e até o elogiou por ter devolvido depois e com juros – só o fez a prestações em 2016/17 – os milhões de euros que eram do BES.



Apesar de ser ainda um luxo ao alcance de poucos, a recente comemoração natalícia no restaurante do Guincho mostra que os Natais-espectáculo de Bava são como o passado majestoso da PT. O estado de graça do gestor, de origem muçulmana sunita, também já teve melhores dias depois da ascensão meteórica de responsável financeiro a figura de proa que quase tudo decidia (foi nomeado presidente -executivo em 2008 e premiado melhor CEO de 2009 a 2012). Nos anos áureos do poder, as festividades da empresa aconteciam no Pavilhão Atlântico, agora Altice Arena, e numa parte da FIL. Mais de seis mil colaboradores compareciam ao evento, vindos de todo o País e das ilhas. A animação ficava por conta dos Xutos & Pontapés, José Cid, Daniela Mercury ou dos Gato Fedorento (faziam campanhas pagas a peso de ouro pela PT), mas o cabeça-de-cartaz era, de facto, o gestor-maravilha. "Pediam-lhe selfies e autógrafos, era absorvido pelas multidões durante horas", recorda à SÁBADO um ex-colaborador.



O gestor perdeu a aura pública, mas continua selecto nas escolhas que faz em privado. A partir do ano passado, passou a viver com a mulher e os filhos num apartamento que fica no coração de Londres e numa das melhores zonas da cidade, em Hyde Park Gate. A pacata rua de sentido único da zona de South Kensington – com magníficos prédios vitorianos de dois e três andares do século XIX – é um símbolo de status. Na rua fica o luxuoso Hotel Baglioni e à volta não faltam outros pontos de referência social como o mítico Royal Albert Hall, Kensington Gardens e as concorridas exposições da Serpentine Gallery. Ali, o metro quadrado ronda os 60 mil euros e uma renda mensal de um T2, por exemplo, custa 20 mil euros, de acordo com as estimativas feitas à SÁBADO pelo sócio -gerente da imobiliária Fine & Country, Nuno Durão.



Entre Londres e as sete assoalhadas de Lisboa

Casado com Maria de Fátima, pai de três rapazes, Zeinal Bava sempre foi visto por amigos e detractores como um pragmático no trabalho e na vida. "Está a recuperar o fôlego de forma rápida", diz à SÁBADO uma fonte próxima que pede para não ser identificada. "Ele tenta estar ocupado, mas um terço da vida diária dele está dedicada ao processo", conclui. A cultura anglo-saxónica, que assimilou a partir dos 14 anos quando foi estudante interno no britânico Concord College, e, porventura, o anonimato, empurraram-no para fora de Portugal.



Só em quadras-festivas, para visitar os pais ou reunir com o advogado José António Barreiros, que o defende na Operação Marquês e no processo cível intentado pela dona da PT, SGPS, a Pharol, é que Bava vem a Lisboa. Como aconteceu já depois da Páscoa passada, a 6 de Abril, quando foi visto, segundo o Correio da Manhã, a beber um gin no Le Chat. O bar fica nas imediações do apartamento que o gestor comprou em 2005 e manteve no centro da capital, na R. das Janelas Verdes e com vista para o Tejo. São sete assoalhadas, com arrecadação e cinco lugares de garagem que lhe custaram cerca de um milhão de euros (1.072.415,48). Bava tem também uma casa de férias em Sesimbra, sendo estes dois dos alvos das buscas que o procurador Rosário Teixeira e o juiz de instrução Carlos Alexandre mandaram fazer -lhe.



Mas já então a operação do Ministério Público deixou de fora outros dois luxuosos imóveis no Chiado que o casal Bava comprou em 2011, a mesma altura em que recebeu 18,5 milhões de euros da ES-Enterprises, a empresa que funcionava como saco azul do BES para fazer pagamentos por fora. O preço dos apartamentos localizados na Rua Ivens – 4 milhões de euros – pulverizou os preços do imobiliário de classe alta da capital. O mercado sofria os efeitos da crise económica e financeira que se abateu sobre o País, mas Bava foi indiferente a isso. Pagou um preço -recorde, 9.000 euros o metro quadrado. De acordo com os documentos da transacção, consultados pela SÁBADO, a compra do 3º e do 4º andares foi feita com o recurso a 1 milhão de euros emprestado pelo banco Bilbao Vizcaya. Os restantes 3 milhões foram pagos a pronto.



As duas fracções de Zeinal Bava no Chiado, a M e a N, pertencem a um prédio que vai dos números 1 a 13. Os apartamentos eram da Fundipar, um fundo de investimento imobiliário gerido pelo BCP, e têm 450 metros quadrados de área construída com vista desafogada para o rio Tejo. A fracção M fica no quarto andar e é um T4, com duas arrecadações e três lugares de estacionamento. A fracção N está também no 4º andar, mas é um T3 (tem arrecadação e três lugares de estacionamento). Na escritura, Bava declarou que a aquisição se destinava a habitação secundária e depois arrendou os imóveis a duas famílias estrangeiras.



Com uma memória prodigiosa para fixar números e datas, o antigo executivo da PT foi sempre visto como um talento financeiro, mesmo quando lhe apontam fragilidades como CEO daquela que foi a maior empresa portuguesa. Francisco Murteira Nabo, o economista que esteve à frente da operadora entre 1996 e 2003, e que levou Bava para a PT, tem poucas dúvidas sobre o que esteve na origem do colapso. "Ele e os gestores da PT aceitaram uma estratégia perdedora. Eu e a minha equipa nunca deixámos vender a Vivo: tinha 65 milhões de clientes, representava 60% de vendas da empresa, era uma máquina de fazer dinheiro. Neste contexto, terá sido o erro maior: a cedência à pressão dos accionistas", comenta à SÁBADO.



O castelo da PT desmoronou e tornou-se um case study nas aulas de Duarte Pitta Ferraz, professor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. "A PT era vista como uma empresa que publicava um relatório e contas bastante detalhado, em linha com as melhores práticas. Contudo, neste tema da corporate governance [direcção da empresa] afinal havia falhas relevantes", conclui. Para o MP, o problema é mais vasto: as decisões económicas são o produto de influências de certos accionistas e do mundo da política.



JOSÉ SÓCRATES

Énuma espécie de pista larga, a perder de vista para o azul do Tejo, que um acusado de 31 crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais faz com frequência as corridas matinais. O fato-de-treino e a camisola suada no peito são uma imagem recorrente de José Sócrates, sobretudo desde que há dois anos o ex-primeiro ministro se mudou para um apartamento de luxo, com 100 metros quadrados, alugado em 2015 a um investidor chinês por 1.800 euros/mês.



A exclusiva área residencial da zona sul do Parque das Nações transmite tranquilidade. À frente, há barcos atracados na marina, nas laterais, são vários os equipamentos de fitness montados na rua, existe um parque infantil, vêem-se famílias em passeio descontraído e um movimento contínuo de praticantes de jogging. Como Sócrates, que vai e volta numa passada certa, sozinho e compenetrado e muitas vezes de óculos escuros. Já esteve mais magro, mas isso é apenas um pormenor. Por vezes, fala ao telemóvel e acede a tirar selfies se alguém o aborda. "É simpático e disponível", diz um comerciante local à SÁBADO pedindo para não ser identificado.



Terminado o treino, normalmente recarrega baterias numa das mesas mais recatadas da marginal. Apesar do luxo, à porta de casa não tem nada que se assemelhe ao restaurante Il Gattopardo, o seu favorito, onde terá feito 33 refeições entre 2013/14 alegadamente pagas pelo amigo Carlos Santos Silva (numa delas gastou 715 euros), segundo concluiu a investigação da Operação Marquês. Mas Sócrates já voltou àquele restaurante depois da detenção e da acusação do MP. A última vez que ali fez uma refeição à la carte, do chef siciliano Michele Bono, foi no início deste ano, segundo apurou a SÁBADO.



É evidente que o roteiro gastronómico de Sócrates – e tudo o resto – levou um encontrão do tamanho do mundo por causa do processo judicial de que foi alvo. Já não vai há seis meses ao Solar dos Presuntos comer aquilo de que gostava tanto: as pataniscas de bacalhau e a massada de garoupa. Os restaurantes Gambrinus, O Poleiro, Faz Figura e o japonês de fusão Yakusa também parecem ter deixado de fazer parte do seu roteiro gastronómico.



Agora, no dia-a-dia, contenta-se com pratos despretensiosos por 10 euros. Mas continua ecléctico, assevera o dono de um restaurante das imediações da casa onde chegou a ser noticiado que vivia com Lígia Correia, ex -funcionária do PS, a alegada namorada com quem raramente é visto em público: "Ele aparece sozinho e frequenta todos os restaurantes da zona, não tem um favorito." Conclusão: Sócrates tanto pede um hambúrguer, como favas guisadas ou coelho à caçador, acompanhados por um copo de vinho tinto. Mas fá-lo quase sempre à hora certa: ao meio-dia, o melhor quando se quer evitar enchentes, curiosos e comentários em surdina que alguns clientes podem fazer se o virem.



Assim, se o restaurante tiver mais de cinco pessoas, não se senta e encomenda o almoço. Mas não fica à espera: pede que lho levem a um local mais sossegado nas imediações. E enquanto aguarda, aproveita para ler um livro ou o jornal que compra quase todos os dias – o Público. "E ponto final, é o dia-a-dia que vemos", sintetiza à SÁBADO um funcionário. "Não gosta que a gente ande em cima", diz outro empregado, lembrando que nunca lhe fez qualquer pergunta limitando-se a agradecer as gorjetas. Um amigo político que o conhece há anos acrescenta sob anonimato: "Leva uma vida muito caseira. Frequenta locais públicos, mas tem menos vida social. Não tem uma visão de longo prazo, vai vivendo o dia-a-dia."



Afinal, o ex-governante tem apenas oficialmente uma subvenção vitalícia, uma reforma de político de 3.800 euros/brutos (cerca de 2.550 líquidos) que lhe entra nas contas bancárias. Ou seja, quase um décimo daquilo que ganhava em 2014 quando foi detido. Ainda assim continua a ter despesas e dívidas difíceis de explicar, como acontece com as centenas de milhares de euros que nunca pagou ao amigo Santos Silva (José Sócrates reconheceu que este lhe emprestou pelo menos meio milhão, mas o MP refere que os gastos são superiores a 1 milhão de euros).



O desentendimento com Araújo

Mesmo depois de ser detido, a única conta bancária de Sócrates continuou sob apertada vigilância do inspector tributário Paulo Silva. Em Janeiro de 2015, ainda na cadeia de Évora, o ex-primeiro-ministro contraiu um empréstimo bancário na CGD de 250 mil euros, mas o dinheiro evaporou-se quase de imediato, pois serviu para pagar despesas com cartões de crédito (105 mil euros), fazer uma transferência para a ex-mulher Sofia Fava (100 mil) e pagar 10 mil euros de honorários ao advogado João Araújo. Ainda durante esse ano, José Sócrates vendeu o carro (um Mercedes) e o apartamento da Rua Braamcamp, em Lisboa.

Na sua conta entraram quase 725 mil euros, que também se esfumaram rapidamente: foi liquidado o empréstimo de 250 mil euros à CGD; pagos outros 250 mil ao amigo Carlos Santos Silva; transferidos 57 mil euros devido a impostos atrasados; e outros 40 mil foram destinados a pagar as propinas de um dos filhos que estudava numa universidade norte-americana. Além disso, Sócrates avançou com o pagamento de 12.600 euros para pagar rendas de casa no Parque das Nações e recebeu retroactivos da pensão de 72 mil euros. Feitas as contas, e mesmo que a contabilidade não seja exaustiva, o saldo não ficou famoso.



Mas a grande mágoa de Sócrates nem sequer é o dinheiro, tem a ver com o facto de muitos amigos ou camaradas políticos se terem afastado. Isso aconteceu até com gente que o conhece há muitos anos, alguns deles com quem divide as alegadas culpas apuradas pelo MP na Operação Marquês. Por exemplo, Armando Vara. Durante o processo, os dois discutiram de forma muito violenta, ao ponto de terem estado vários meses sem se falarem. Só recentemente fizeram as pazes e voltaram a aproximar-se. Uma das razões do desentendimento terá sido a estratégia da defesa no processo, conforme Vara revelou a vários amigos próximos: é que Sócrates exige mandar. Na defesa dele e na de alguns outros arguidos.



Recentemente, ocorreu até no processo uma baixa surpreendente: João Araújo, o advogado que inesperadamente apareceu a defender Sócrates depois de o ir buscar a Paris, em Novembro de 2014, para se entregar à justiça portuguesa. João Araújo tornou-se uma estrela mediática nos dias em que Sócrates esteve a ser interrogado pelo juiz Carlos Alexandre no Campus da Justiça, em Lisboa. Nesse sábado de manhã, identificou -se aos jornalistas como advogado estagiário (tem cédula profissional desde Outubro de 1977), confirmou que representava o ex-chefe de governo, mas depois corrigiu – só seria se ele quisesse e quando lhe passasse procuração. O jogo de palavras continuou quando revelou depois que tinha sido chamado por ele, para depois dizer que, afinal, até podia nem ter sido bem assim – "ou eu ter -lhe-ei ligado". A meio desse dia, saiu do tribunal e disse que ia "ver as montras" e regressou "com os jornais para ler" – era o que fazia "todos os sábados", vincou.



Este sempre foi o seu estilo durante os anos em que defendeu José Sócrates. Só que depois de muitas discussões acaloradas em privado e ao telefone, João Araújo foi surpreendido pela decisão de Sócrates de o afastar. Isso concretizou-se em Fevereiro passado e deixou de rastos o advogado, segundo confidenciou a familiares e amigos. A acreditar nos registos das contas bancárias do ex-primeiro-ministro, que estão na Operação Marquês, o advogado recebeu de José Sócrates apenas 10 mil euros para pagar os honorários. À SÁBADO, o advogado desmente que tenha sido despedido. "Essa informação não corresponde à realidade, mas não vou alongar-me porque não posso falar dos assuntos que envolvam os meus clientes."



Certo é que, poucos meses depois de ser detido e quando ainda estava na prisão de Évora, Sócrates entendeu que tinha de ser ele a liderar a estratégia jurídica e pública da equipa de defesa. Uma defesa a cargo de uma espécie de plataforma-sombra que terá entrado em pleno funcionamento só quando Sócrates saiu da prisão no Verão de 2015. Uma fonte judicial contactada pela SÁBADO define assim o que poderá estar em causa só na parte do processo: "É preciso diferenciar quem manda na estratégia jurídica; quem escreve os recursos e outros documentos; e quem aparece como executor de tudo."



Logo em 2015, ocorreram pelo menos duas reuniões em Leiria no escritório do advogado Vítor Faria, que defendia António Barroca, para acertar estratégias entre as defesas dos então principais arguidos no processo. Estiveram lá Castanheira Neves (o defensor do irmão de António, Joaquim Barroca, dois dos donos do grupo Lena), Miguel Esperança Martins (grupo Lena), Paula Lourenço (Santos Silva), Ricardo Candeias (do motorista de Sócrates), Pedro Delille e até Rui Patrício, o advogado que veio depois a representar Hélder Bataglia na Operação Marquês. Outros encontros do género, alguns bem mais restritos, continuaram durante meses, sobretudo entre as defesas de Sócrates, Armando Vara e o grupo Lena/Joaquim Barroca.



Quase tudo na defesa passa por Coimbra

Em Outubro de 2017, na sequência da acusação da Operação Marquês, os advogados de Sócrates voltaram a criticar violentamente o trabalho final do DCIAP. "A partir de hoje fica fixada a versão do MP, que não pode ajustar mais. Esta é a última e é sobre ela que vamos trabalhar. Estamos certos que deste amontoado de papel não restará folha sobre folha", disse João Araújo, que com Pedro Delille esteve presente em Coimbra, cerca de uma semana depois, num fórum sobre a Problemática dos Prazos do Inquérito Penal. Um tema que já fora e continuou a ser objecto de numerosos recursos e críticas públicas da defesa de José Sócrates.



Esta iniciativa de discutir os prazos dos inquéritos coube à Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, mas foi acertada nos bastidores por Pedro Delille e o presidente da Comissão, Castanheira Neves, o advogado de Joaquim Barroca, o empresário acusado de, entre outros crimes, ceder as contas suíças para corromper o ex-líder socialista. Segundo o programa oficial do fórum, intervieram outros elementos com ligações directas ou indirectas à Operação Marquês, nomeadamente a antiga juíza do Tribunal Constitucional Maria João Antunes e a professora universitária Cláudia Cruz Santos, que já tinham colaborado com a defesa de Sócrates.



No primeiro caso, por diversas vezes, as defesas de Sócrates e também de Joaquim Barroca, tiveram vários "encontros de trabalho" com esta professora de Direito Penal da Faculdade de Direito de Coimbra que foi juíza do Tribunal Constitucional (TC), entre 2004/14, indica da pelo PS. Outro antigo assessor do TC entre 2007/14, o advogado Miguel Prata Roque (professor da Faculdade de Direito de Lisboa e actual secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros), foi mandatado por Sócrates para intentar em 2015 uma providência cautelar contra a Cofina (dona da SÁBADO) para travar a publicação de notícias sobre a Operação Marquês.



Quanto a Cláudia Santos, também docente e investigadora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito de Coimbra, fez um parecer sobre os prazos do inquérito, considerando os mesmos como peremptórios e não indicativos. Ou seja, nos casos de especial complexidade como a Operação Marquês, a investigação deveria durar 18 meses com arguidos constituídos. Ainda antes de ser conhecido este parecer, um advogado amigo de João Araújo, João Nabais, surgiu em várias entrevistas e programas de televisão a repetir as principais conclusões de Cláudia Santos – sem citar o estudo. No fórum de Coimbra esteve ainda o penalista Germano Marques da Silva, sócio de Paula Lourenço, advogada de Santos Silva. E também José António Barreiros, que defende o ex-gestor da PT, Zeinal Bava.



Exagerada ou não esta teoria da equipa-sombra de José Sócrates, foram sempre os advogados, primeiro João Araújo e depois Pedro Delille (é Araújo que sugere Delille a Sócrates como "o processualista", ou seja, aquele que iria escrever a litigância que se previa), que apareceram oficialmente a dar a cara. Isso aconteceu em entrevistas ou conferências de imprensa e quando assinaram, pelo menos, 38 recursos, requerimentos, um incidente de recusa de juiz e um pedido de habeas corpus.



Neste último caso, e até hoje, a defesa centrou-se em seis grandes e complexas questões: as medidas restritivas da liberdade; o tempo do segredo de justiça e os prazos máximos do inquérito; as competências do Governo e do primeiro-ministro em decisões políticas; o impedimento do juiz Carlos Alexandre; a interconexão da Operação Marquês com os casos Monte Branco, GES/BES e PT; e a nulidade das escutas telefónicas. Não é preciso ser jurista para perceber que se tratou de um trabalho complexo e moroso traduzido em milhares de páginas escritas. Mesmo assim Araújo e Delille ainda tiveram tempo para tratar de outros processos complexos, como quando passaram a representar o empresário Carlos Marques envolvido num dos casos BPN. Ou depois na tentativa de extradição do empresário Raul Schmidt, que fugiu para Portugal e é suspeito na Lava Jato.



"Fazer aquilo que a defesa de Sócrates tem feito na Operação Marquês custará, a preços de mercado, nunca menos de uns 700 mil euros", garante à SÁBADO um dos mais solicitados criminalistas portugueses que pede para não ser identificado. "Um bom advogado, com capacidade para fazer aquele trabalho, não custa menos de 300 euros/hora. E é tudo cobrado: o estudo, a elaboração da peça processual, o tempo passado em reuniões ou diligências com o cliente, os telefonemas, os km feitos, etc.", garante a mesma fonte.

Outro advogado com vasta experiência de advocacia criminal acrescenta que cada recurso custará em média "20/30 mil euros". Na Operação Marquês, como parte desta litigância versa temas semelhantes, "talvez fiquem por uns 15 mil euros". Um terceiro especialista na área diz ainda: "Quando se analisa todos aqueles recursos é difícil não suspeitar que está ali muito trabalho, até pela originalidade do tema e que normalmente vemos em pareceres ou em escritos de gente das universidades. E cada um desses trabalhos nunca custa menos de 25 mil euros."



Além disto, Araújo e Delille ainda intentaram processos por difamação, exigindo avultadas indemnizações e constituíram-se assistentes em casos por violação do segredo de justiça. Só ao grupo Cofina, sobretudo à SÁBADO e ao Correio da Manhã, Sócrates colocou seis processos: uma providência cautelar para impedir a publicação de notícias sobre a Operação Marquês, três processos cíveis em que exigiu um total de 1,1 milhões de euros e dois processos-crime. Até agora, perdeu quase tudo (só um processo-crime ainda não acabou) e já gastou só em custas processuais e custas de parte (pagamentos à própria Cofina) um total de 38.117,40 euros, conforme referem as contas do escritório de advogados Carlos Cruz & Associados que representou a Cofina.



Em Março do ano passado, o jornal Público fez também outras somas que elevam os gastos totais para cerca de 55 mil euros: desde que foi detido, em Novembro de 2014, José Sócrates recebeu uma factura da justiça portuguesa de cerca de 17 mil euros, entre multas por os seus advogados terem ultrapassado os prazos legais para reclamarem das decisões judiciais e as taxas que teria de pagar por causa dos recursos que ia perdendo – até hoje, só conseguiu uma vitória com toda esta litigância. Tratou-se do recurso em que o juiz Rui Rangel (indiciado depois por vários crimes na Operação Lex) decidiu acabar com o segredo de justiça interno do caso Marquês.



Durante esta longa batalha judicial até vários amigos de Sócrates já perceberam que há uma espécie de tema tabu nas conversas com o ex-primeiro-ministro: ouvem-no falar do processo sem fazerem perguntas. O ex-secretário -geral da UGT e hoje consultor da Altice, João Proença, confirma que têm apenas "conversas de amigos" e que os almoços não são "de conspiradores". O deputado Renato Sampaio vê os jogos de futebol da selecção na casa de Sócrates, juntamente com os socialistas Fernando Serrasqueiro, José Junqueiro e Paulo Campos. O ex-ministro do PS Mário Lino diz que sentiu Sócrates revoltado há dois meses, mas que os tópicos de conversa foram os "livros e a política internacional". A amiga Edite Estrela não comenta o caso à SÁBADO e a deputada Gabriela Canavilhas afirma: "A última vez que falei com ele foi por telefone, há uns meses. Senti a mesma determinação, convicção e força interior." E a quem vaticina que Sócrates está morto politicamente, Rui Pedro Soares, presidente de Os Belenenses e amigo do ex-primeiro -ministro, conclui: "Depende da vontade dele, mas tem uma qualidade que nos últimos tempos caiu em desuso: é uma pessoa corajosa que não tem medo de ir contra a corrente."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 729, de 19 de Abril de 2018.