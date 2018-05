"Mentiu, mentiu e tornou a mentir". É esta a acusação de Fernanda Câncio, jornalista do Diário de Notícias e ex-namorada de José Sócrates, ao antigo primeiro-ministro e arguido da Operação Marquês. Num texto de opinião publicado hoje , Câncio lança duras críticas a Sócrates: "Fingiu ante toda a gente que tinha fortuna de família, rejeitando até rendimentos a que tinha direito como alguém que deles não necessitava. Urdiu uma teia de enganos."Fernanda Câncio foi inquirida pelo Ministério Público acerca dos gastos de José Sócrates, incompatíveis com os seus rendimentos declarados. Alguns exemplos apresentados pelo Ministério Público foram férias em Formentera e o desejo de comprar uma casa avaliada em €2,2 milhões com Sócrates. Câncio sempre alegou nunca ter desconfiado de onde vinha o dinheiro, cuja origem desencadeou as acusações de corrupção sobre o antigo primeiro-ministro."[Sócrates] mentiu tanto e tão bem que conseguiu que muita gente séria não só acreditasse nele como o defendesse, em privado e em público, como alguém que consideravam perseguido e alvo de campanhas de notícias falsas, boatos e assassinato de carácter (que, de resto, para ajudar a mentira a ser segura e atingir profundidade, existiram mesmo", escreve hoje a jornalista.Ao longo dos anos, Fernanda Câncio comentou a Operação Marquês nos seus artigos de opinião publicados no Diário de Notícias. Mas foi em 2016 que mais se alongou acerca do assunto, num testemunho publicado na revista Visão. A jornalista reforçou nunca ter desconfiado da vida desafogada de Sócrates, porque pensava que a família tinha posses e que ele também recebia um salário enquanto consultor da Octapharma. Nunca questionou o que se passava com Santos Silva, amigo de Sócrates que segundo o próprio lhe fez vários empréstimos."Se fizesse ideia da relação pecuniária entre Santos Silva e Sócrates teria feito perguntas por considerar a situação, no mínimo, eticamente reprovável", escreveu Câncio na Visão.Sobre a suspeita de que queria comprar um apartamento avaliado em 2,2 milhões de euros com o primeiro-ministro, Câncio desmentiu: "Liguei a perguntar, por curiosidade, quando o edifício foi renovado e os andares ficaram à venda; mas, ao contrário do que se quer fazer, nunca sequer o visitei."E ainda revelou que alhe deu uma novidade: "Foi pelaque soube ser Carlos Santos Silva o proprietário de um apartamento em Paris que José Sócrates usara. Até então, estava convicta que tal apartamento, que nunca vi e que pensava ser o segundo no qual José Sócrates tinha vivido naquela cidade, tinha sido arrendado a proprietários franceses."Fernanda Câncio foi inquirida pelo Ministério Público, num interrogatório liderado pelo inspector tributário Paulo Silva. As imagens foram transmitidas, em Abril de 2018, pela CMTV e pela SIC. Num artigo de opinião, Câncio lamentou a posição da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a fuga das imagens. No artigo "Uma PGR que nunca leu Kafka – ou a Constituição", Câncio aborda a intervenção do procurador Carlos Preces, da equipa de Rosário Teixeira e investigador da Operação Marquês, no programa Prós e Contras da RTP."O que a PGR tem a dizer ao fim de uma semana de sucessivos crimes de divulgação de imagens de inquirições, muitas delas respeitantes a pessoas que, ao contrário do que Preces diz, nem sequer desempenharam quaisquer funções públicas (de algumas nunca tinham sido publicadas imagens), é que só vê problema se isso prejudicar ‘o processo’. Direitos das pessoas? Garantias constitucionais? Que é lá isso", escreveu no artigo publicado a 30 de Abril.Na semana anterior, no artigo "Câmaras ocultas da Justiça", a jornalista escreveu sobre as imagens dos interrogatórios e defendeu que "doravante qualquer arguido ou testemunha pode recusar ser filmado, e que as filmagens efectuadas sem autorização devem ser consideradas nulas". "A participação em reality shows costuma ser voluntária - e paga", frisou.Em 2015, Câncio também criticou o efeito Sócrates na imprensa no texto "A doença Sócrates". "Sócrates vende. E faz outra coisa também: o poder do seu nome absorve e personaliza nele tudo aquilo que lhe esteja relacionado de alguma forma", lamentou. Sublinhou ainda que "quem pode estabelecer que alguém praticou (ou não) actos ilícitos (portanto criminosos) é um tribunal, baseando-se em factos"."Só num país completamente doente se pode confundir defesa da inocência de alguém com indignação ante um regime de prisão preventiva obsceno e as atitudes imperiais de magistrados que, como Ventinhas ou Amadeu Guerra - director do Departamento Central de Investigação e Acção Penal que, também nesta semana, afirmou haver ‘coisas muito mais importantes do que o segredo de justiça, como é o caso da investigação dos crimes’, parecendo ignorar ser a violação do segredo de justiça crime e a existência do segredo de justiça depender da vontade das partes, e portanto também do detentor da acção penal -, ostentam achar-se acima da lei e da ética", lamentou.