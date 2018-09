Estudo conclui que inspectores não se sentem reconhecidos, têm expectativas baixas e acham que há pouca inovação, cooperação e comunicação na organização. Sindicato aponta o dedo à antiga direcção de Almeida Rodrigues, ao congelamento das carreiras e à pressão política.

Os colaboradores da Polícia Judiciária (PJ) foram os mais "insatisfeitos com a avaliação e reconhecimento", "com a cooperação e comunicação" e "com a decisão e inovação", sendo que têm também as "expectativas baixas" dos 11 serviços do Ministério da Justiça analisados em 2016.



Estas são algumas conclusões da mais recente "Análise da Satisfação, Lealdade e Envolvimento dos Colaboradores Ministério da Justiça", feito pela Direcção-Geral da Política de Justiça entre Março e Maio de 2017, referente ao exercício de 2016, no fim de mandato de Almeida Rodrigues enquanto director da PJ.



De acordo com o estudo, a que a SÁBADO teve acesso, a PJ é o quarto serviço do Ministério da Justiça menos satisfeito - pior estavam o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses (INMLCF), Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça (IGFEJ) e a Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP). Responderam 1309 inquiridos que trabalhavam para a PJ - que corresponde a 56,8% dos 2304 colaboradores daquela polícia - e tiveram "avaliações [de satisfação] inferiores à média" em 91,7% das categorias.



À SÁBADO, Ricardo Valadas, presidente da Presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da Polícia Judiciária (ASFIC-PJC), explicou que há três grandes factores para os níveis de "insatisfação" registados neste estudo: o congelamento das carreiras, a "passividade" da antiga direcção e o "ataque" dos últimos governos.



"Nos últimos sete, seis anos temos tido mais trabalho e menos rendimento. A carreira da PJ é muito semelhante aos professores: têm um curso superior, entram num universo de 15 a 20 mil candidatos para 80 - 100 vagas, tiram mais dois anos de formação para depois... poucas promoções e aumentos", começou por explicar o líder sindical. "Por exemplo, eu próprio não tenho um aumento há 10 anos", confessou.



"Não há promoções automáticas. Na PJ, para termos promoções, submetemo-nos a um exame de três em três anos (e ter uma classificação mínima de bom). Além disso, temos que ter x horas de formação. Há funcionários que, nos últimos 10 anos, estão a ganhar o mesmo. Isto não acontece noutras carreiras, como na PSP ou na GNR, que têm promoções automáticas", explicou Valadas.



Para o líder do sindicato de inspectores da PJ, a "postura passiva" como Almeida Rodrigues liderou a instituição durante 10 anos contribuiu para o cenário retratado neste estudo. Contudo, Valadas tem esperança: apesar de ainda ser cedo para tirar conclusões, o novo director da PJ, Luís Neves, que tomou posse em Junho de 2018, "é um homem dinâmico, empenhado e com uma equipa sólida". "Se o deixarem, levará a PJ ao lugar que merece na sociedade. Nós somos um instrumento fundamental para o equilíbrio da democracia", concluiu.



Por fim, o líder sindical diz que na última década houve "uma tentativa política clara (com interesses obscuros) de obstruir o trabalho da PJ", dando como exemplo processos como a Operação Marquês. "Mais a PJ se movimenta, mais facilmente encontra [crimes de colarinho branco]", acrescenta.



Para este estudo, analisaram-se 2.398 inquéritos válidos (apenas 10,8% de todos os funcionários dos 11 organismos da Justiça analisados). Além da PJ, INMLCF, IGFEJ e DGRSP, também se analisaram as respostas do Centro de Estudos Judiciários (CEJ), Direcção-Geral da Administração da Justiça (DGAJ), Direcção-Geral da Política de Justiça (DGPJ), Inspecção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ), Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) e Secretaria-Geral do Ministério da Justiça (SGMJ).



São as respostas de 1309 funcionários da PJ que compõem mais de metade (54,6%) da amostra final do estudo. Em termo de comparação, o segundo organismo que mais respondeu ao inquérito foram os 312 funcionários do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) (apenas 13%). É por isso que Pedro Correia, autor do questionário usado pela Direcção-Geral da Política de Justiça, uma versão condensada do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho da Administração Pública (SIADAP), salienta que a pouca participação terá limitado o estudo: "É importante salientar, no entanto, que exercícios futuros beneficiarão se forem realizados esforços no sentido da promoção de um nível de participação mais elevado."



De "expectativas baixas", uma PJ que não se sente reconhecida