PS em Almada: Sondagens desfavoráveis? Guardo todas, 'mobilizam os eleitores'

Na reta final das eleições legislativas, dias depois das primeiras sondagens que colocam o PSD à frente do PSD, o contra-ataque final socialista quer-se afinado. Ao descer as escadas de entrada da União Artística Piedense, para um grande comício em Almada, António Costa escondeu-se ligeiramente da multidão, à espera do sinal para entrar. Com as primeiras harmonias de violino de Nessun Dorma, o sinal estava dado – mas os gritos dos jotas socialistas, que berravam em uníssono "JS! JS!", confundiam-se com a ária de Puccini e atrapalharam a sua entrada. "Chiuuuu", ordenou o primeiro-ministro aos jotas, que se calaram prontamente. Tudo estava pronto para a sua entrada triunfal. Ao lado de Inês de Medeiros, presidente daquela autarquia, e Ana Catarina Mendes, deputada e cabeça de lista por Setúbal, Entre aplausos e gritos eufóricos, Costa foi recebido como "a única pessoa capaz de manter a estabilidade", como viria a descrever mais tarde no seu discurso Ana Catarina Mendes, deputada e cabeça de lista por Setúbal, que o acompanhava à chegada, assim como a presidente da Câmara Municipal de Almada, Inês de Medeiros.



Retomemos o contra-ataque final. Se há umas semanas os apelos eram de maiorias absolutas, esta quinta-feira no comício de Almada o soundbite era "estabilidade". "É impossível perceber porque se criou esta crise política. Como disse a Ana Catarina [Mendes], basta andar na rua. Não há um único português que desejasse esta crise. [Por isso] é acabar com esta crise política já e não a prolongar pelos próximos quatro anos, ou andar a governar às pinguinhas, de dois em dois anos, em microciclos, de crise política em crise política", afirmou António Costa, imputando responsabilidades aos parceiros da esquerda – mas piscando-lhes o olho, "sem acrimónias e rancores".



A estratégia mudou. Sem vislumbrar uma maioria absoluta – e numa semana em que saíram sondagens onde PSD ultrapassou o PS pela primeira vez – , António Costa apela ao voto útil dos portugueses, afirmando que devem confiar no PS para criar uma solução estável de Governo. Já não se fala em maioria absoluta: "estou confiante que o PS vai ganhar as eleições, não com maioria absoluta, mas com naturalidade", afirmou o deputado André Pinotes Batista à SÁBADO. E aos olhos de pesos pesados socialistas, como o eurodeputado Pedro Marques, as recentes sondagens desfavoráveis ao PS são uma oportunidade de mobilizar votos. "Mobilizam, com certeza que mobilizam os eleitores, o que é importante. Já vimos nas autárquicas que às vezes confiar nas sondagens não funciona. Portanto, é evidente que a aproximação [do PSD] mobiliza os eleitores e faz com que as pessoas não deixem de votar", afirmou à SÁBADO o eurodeputado, referindo-se também à derrota eleitoral de Fernando Medina na Câmara Municipal de Lisboa.