Desflorestamento na Amazónia cai 68% em abril

Lula da Silva, presidente do Brasil, venceu as eleições do país com a promessa de que iria pôr fim à crescente desflorestação da Amazónia acentuada pelo seu antecessor, Jair Bolsonaro. E agora, parece que conseguiu.







A desflorestação preocupa os especialistas Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

De acordo com a Reuters, o desmantelamento da floresta brasileira, uma das maiores do mundo, decresceu 68% face ao ano anterior. Os dados do INPE dão conta de que, no mês passado, cerca de 328,71 km² foram destruídos quando a média do mês de abril rondava os 455,75 km².Ainda assim, os especialistas encontram-se reticentes e dizem ser demasiado cedo para tirar conclusões. Isto porque o pico do desflorestamento se situa nos meses de julho a setembro.Certo é que a política ambiental voltou a estar na agenda do Brasil. Enquanto Bolsonaro defendia a destruição de terras protegidas e cortava fundos e funcionários às agências ambientais, Lula da Silva já reafirmou a importância do meio ambiente e prometeu terminar com a desflorestação até 2030.Para o fazer voltou a abrir vagas no Ministério do Ambiente e na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e garantiu uma contribuição superior a 100 milhões de dólares para o Fundo Amazónia, valor que contou com a colaboração de vários países como o Reino Unido, Noruega, Alemanha e Estados Unidos.