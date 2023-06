Zelensky: quem escreve o que ele diz?

Dmytro Lytvyn, cujo nome não dirá nada a praticamente ninguém, descreve-se assim no seu perfil no Twitter: “Acho que já ouviu o que eu escrevi.” E está certo. Porque nenhum político, em anos (ou décadas) recentes foi tão ouvido como Volodymyr Zelensky. O Presidente ucraniano já discursou, presencialmente ou em vídeo, em Westminster, no Senado americano, no Parlamento Europeu, na maioria dos parlamentos da Europa, em manifestações e eventos variados, e literalmente todos os dias numa pequena intervenção para os ucranianos. O que tem isto a ver com o anónimo Lytvyn? É que ele integra a curta equipa que prepara esses discursos.