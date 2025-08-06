Herdeiras de milionário do BPN vendem imóvel e Mercedes de 1938 para pagar dívidas ao Estado

A mulher e as três filhas do empresário já falecido Ricardo Oliveira chegaram a acordo com a Parvalorem, empresa pública que ficou com os ativos tóxicos do BPN, no âmbito do processo de insolvência da SLN Valor, que era a principal acionista da dona do falido banco.
A massa insolvente da SLN Valor SGPS, a principal acionista da antiga Sociedade Lusa de Negócios (SLN), que era a dona do Banco Português de Negócios (BPN), tinha requerido a insolvência de Ricardo Oliveira, empresário conhecido como milionário do BPN, por uma dívida próxima dos dois milhões de euros.
Ricardo Oliveira morreu em 2023 e herdeiras vendem bens para pagar dívidas ao EstadoPedro Catarino
Também conhecido por deter uma coleção de 74 carros clássicos, todos Mercedes-Benz, que era a mais valiosa do Mundo dessa marca – avaliada em 50 milhões de euros, segundo os autos do caso BPN –, Ricardo Oliveira morre em junho de 2023, pelo que a responsável da dívida passou a ser a herança ilíquida e indivisa do empresário, ou seja, a viúva e as três filhas.
