Nova paragem de Zelensky? Reino Unido

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy revelou esta segunda-feira que se ia encontrar com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak, uma reunião que integra o seu périplo por vários países aliados europeus antes de avançar a grande contraofensiva ucraniana contra as forças russas.





Zelensky já se encontrou com o presidente e o chanceler alemães, com a primeira-ministra e com o presidente francês, e com a primeira-ministra, o presidente e o Papa em Itália e Vaticano, para angariar apoio militar e financeiro para a Ucrânia."Hoje - Londres. O Reino Unido é um líder no que toca a expandir as nossas capacidades por ar e terra. Esta cooperação continuará hoje", escreveu Volodymyr Zelensky no Twitter. "Vou encontrar-me com o meu amigo Rishi. Vamos conduzir negociações importantes cara-a-cara e em delegações."Na semana passada, o Reino Unido tornou-se o primeiro país a entregar mísseis cruzeiro de longo alcance à Ucrânia, o que permite às forças ucranianas atingir as tropas russas e locais de armazenamento atrás das linhas da frente.Segundo o governo britânico, serão anunciadas novas ajudas e entregues centenas de mísseis de defesa aérea.Também esta segunda-feira, o presidente ucraniano dará um discurso por videoconferência na Cimeira da Democracia de Copenhaga.Os últimos dias mostraram que a Ucrânia pode avançar e contrapôr as forças russas na cidade de Bakhmut, revelou o comandante das forças terrestres ucranianas, o coronel-general Oleksandr Syrskyi. "O avanço das nossas tropas ao longo da direção de Bakhmut - é a primeira operação ofensiva com sucesso na defesa da cidade", lê-se numa mensagem publicada no Telegram.

"Os últimos dias mostraram que podemos avançar e destruir o inimigo mesmo em condições tão difíceis... A operação para defender Bakhmut continua. Todas as decisões necessárias para a defesa foram feitas."

