Kiev alvo de ataque intenso com mísseis. É o oitavo este mês

A Rússia lançou um ataque pesado sobre Kiev nas primeiras horas desta terça-feira. É o oitavo raide aéreo registado na cidade este mês.





Tópicos ucrania russia guerra ataque kiev

"Foi excecional na sua intensidade - o número máximo de ataques com míssil no período mais curto de tempo", referiu Serhiy Popko, diretor da administração militar da cidade de Kiev. "Segundo informação preliminar, a vasta maioria dos alvos inimigos no espaço aéreo de Kiev foram detetados e destruídos!"Registou-se queda de destroços em várias zonas de Kiev, como Obolonskyi, Shevchenkivskyi, Solomyanskyi e Darnytskyi. Houve vários carros que se incendiaram e um edifício ficou danificado, causando ferimentos a três pessoas.Após um hiato de várias semanas, a Rússia voltou a realizar ataques com mísseis de longo alcance.A Ucrânia abateu na totalidade os 18 mísseis de vários tipos que a Rússia lançou no ataque intenso ao país, garantiu o comandante das Forças Armadas do país, Valeriy Zaluzhnyi.De acordo com a agência noticiosa Reuters, foram lançados seis mísseis balísticos Kinzhal a partir de meios aéreos, nove mísseis cruzeiro Kalibr a partir de navios no Mar Negro e três mísseis-terra Iskander.Além disso, seis drones Shahed de fabrico iraniano foram abatidos, bem como drones de reconhecimento.