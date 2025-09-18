Sábado – Pense por si

Trump volta a vencer a batalha contra os talk-shows?

Sofia Parissi
20:00
Em julho, o cancelamento do programa de Stephen Colbert foi associado a Donald Trump, sem que a CBS confirmasse. Agora, com a suspensão do programa de Jimmy Kimmel pela ABC, a situação parece repetir-se.

Passaram-se dois meses desde que a estação norte-americana CBS anunciou o cancelamento do programa The Late Show, apresentado pelo comediante Stephen Colbert, líder de audiências no horário em que é exibido nos EUA. Na altura, levantou-se a possibilidade desta suspensão estar relacionada com as críticas feitas pelo apresentador a Donald Trump, mas a estação garantiu que se tratava apenas de uma “questão financeira”. Mas muitos adversários políticos de Trump avançaram com a hipótese da CBS ter decidido acabar com o seu programa de maior sucesso para que Trump autorizasse a fusão entre a Paramount (empresa mãe da CBS) e a sociedade de produção Skydance, negócio que precisava de ser autorizado pela reguladora das telecomunicações (FCC, na sigla em Inglês). Além da fusão Skydance-Paramount, quantificada em 28 mil milhões de dólares, a CBS News enfrentava o processo colocado por Trump, em que este reclama 20 mil milhões de dólares a título de indemnizações.

Trump reage ao cancelamento do programa de Jimmy Kimmel após polémica com Charlie Kirk
AP Photo/Alex Brandon

Agora a história parece repetir-se com o programa Jimmy Kimmel Live!, apresentado pelo comediante Jimmy Kimmel. A cadeia de televisão norte-americana ABC, que pertence à Disney, por tempo indeterminado. Os comentários do apresentador acerca do estarão na origem desta decisão.

Nos EUA, vários políticos e figuras influentes manifestaram-se contra esta decisão e mostraram preocupação com uma possível política de silenciamento levada a cabo pelo governo. Citado pelo jornal The Guardian, o senador democrata Chris Murphy afirmou que este era o início de uma campanha para “usar o assassinato de Charlie Kirk como pretexto para usar o poder da Casa Branca para eliminar os críticos de Trump e os seus oponentes políticos”. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, lamentou a situação na rede social X e afirmou que o Partido Republicano “não acredita em liberdade de expressão”.

O ator Ben Stiller afirmou que a decisão “estava errada” e a atriz Wanda Sykes publicou um vídeo nas redes sociais, onde refere: “[Donald Trump] não acabou com a guerra na Ucrânia nem resolveu a situação em Gaza na primeira semana, mas acabou com a liberdade de expressão no primeiro ano. Ei, para aqueles que rezam, agora é a hora de fazer isso. Amo-te, Jimmy”.

Em julho, depois do cancelamento do The Late Show, Donald Trump celebrou esta decisão na própria sua rede social, a Truth Social: “Adoro que o Stephen Colbert tenha sido despedido. Ouvi dizer que o Jimmy Kimmel é o próximo, é ainda menos talentoso”.

Esta quinta-feira o presidente dos EUA também reagiu à decisão da ABC: “O programa de Kimmel, com as suas baixas audiências, está cancelado. Parabéns à ABC por finalmente ter tido coragem", escreveu. Na mesma publicação pediu à cadeia televisiva NBC que cancelasse os programas dos comediantes Jimmy Fallon e Seth Meyers.

As declarações que levaram à decisão de suspender o programa de Kimmel foram feitas durante a abertura do episódio, na passada segunda-feira. “Atingimos novos mínimos no fim de semana com o gangue MAGA [Make America Great Again] a tentar desesperadamente caracterizar este miúdo [Tyler Robinson] que assassinou Charlie Kirk como alguém que não um dos deles e a fazer tudo o que podem para marcar pontos políticos com isto”, começa por dizer o apresentador. E acrescenta: "Aqui vai uma pergunta que J.D. Vance talvez possa responder: quem é que queria enforcar o tipo que foi vice-presidente antes dele? Foram os esquerdistas ou o bando de desdentados que atacou o Capitólio a 6 de janeiro?"

Andrew Alford, presidente da divisão de radiodifusão da Nexstar (dona de estações que são afiliadas à ABC) referiu que “os comentários do senhor Kimmel sobre a morte do senhor Kirk são ofensivos e insensíveis num momento crítico do nosso discurso político nacional, e não acreditamos que reflitam o espetro de opiniões, visões ou valores das comunidades locais em que nos encontramos”.

No final de 2024, a estação televisiva ABC News, filial da Disney, doou 15 milhões de dólares a um fundo supostamente destinado a financiar "uma fundação e um museu" dedicados a Trump, para que este não apresentasse um processo por difamação.

Ainda a semana passada Donald Trump anunciou a intenção de por difamação, reclamando 15 mil milhões de dólares.

Só sabemos que não sabemos

Esta ignorância velha e arrastada é o estado a que chegámos, mas agora encontrou um escape. É preciso que a concorrência comece a saber mais qualquer coisa, ou acabamos todos cidadãos perdidos num qualquer festival de hambúrgueres

A Ucrânia somos nós (I)

É tempo de clarificação e de explicarmos às opiniões públicas europeias que sem Segurança não continuaremos a ter Liberdade. A violação do espaço aéreo polaco por parte da Rússia, com 19 drones, foi o episódio mais grave da história da NATO. Temos de parar de desvalorizar a ameaça russa. Temos de parar de fazer, mesmo que sem intenção, de idiotas úteis do Kremlin. Se não formos capazes de ajudar a Ucrânia a resistir, a passada imperial russa entrará pelo espaço NATO e UE dentro

