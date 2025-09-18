Greta Thunberg deixa direção da flotilha humanitária e muda de barco

A fotografia e biografia de Greta Thunberg já froam retiradas do site da Flotilha Global Sumud.

Greta Thunberg abandonou a direção da Flotilha Global Sumud, que se dirige neste momento para Gaza. Ainda assim a ativista sueca vai manter-se na missão, mas fora do barco “Family” onde seguem Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.



Greta Thunberg deixa flotilha humanitária e muda de barco Europa Press via AP

A notícia está a ser avançada por vários jornais italianos que referem que Greta renunciou o papel que tinha até agora na missão, algo que não compromete a continuidade da viagem até Gaza. O La Repubblica avança que existem divergências na forma de comunicação, com alguns dos membros a considerarem que a mesma está a colocar a própria flotilha no centro e a desviar a atenção do que está a acontecer na Faixa de Gaza.

Ao que parece a ativista juntou-se ao navio Alma, que transporta outros ativistas menos mediáticos.

A fotografia e biografia de Greta Thunberg já foram também retiradas do site da Flotilha Global Sumud.

Recorde-se que os barcos que saíram da Tunísia já estão em águas internacionais para se juntarem aos que, no início deste mês, saíram de Barcelona com ajuda humanitária.