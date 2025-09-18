Sábado – Pense por si

Greta Thunberg deixa direção da flotilha humanitária e muda de barco

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 19:27
A fotografia e biografia de Greta Thunberg já froam retiradas do site da Flotilha Global Sumud.

Greta Thunberg abandonou a direção da Flotilha Global Sumud, que se dirige neste momento para Gaza. Ainda assim a ativista sueca vai manter-se na missão, mas fora do barco “Family” onde seguem .  

Greta Thunberg deixa flotilha humanitária e muda de barco
Greta Thunberg deixa flotilha humanitária e muda de barco Europa Press via AP

A notícia está a ser avançada por vários jornais italianos que referem que Greta renunciou o papel que tinha até agora na missão, algo que não compromete a continuidade da viagem até Gaza. O avança que existem divergências na forma de comunicação, com alguns dos membros a considerarem que a mesma está a colocar a própria flotilha no centro e a desviar a atenção do que está a acontecer na Faixa de Gaza.  

Ao que parece a ativista juntou-se ao navio Alma, que transporta outros ativistas menos mediáticos. 

A fotografia e biografia de Greta Thunberg já foram também retiradas do site da .  

Recorde-se que os barcos que saíram da Tunísia já estão em águas internacionais para se juntarem aos que, no início deste mês, saíram de Barcelona com ajuda humanitária. 

Tópicos Celebridades Transportes Greta Thunberg Gaza Barcelona Tunísia Faixa de Gaza La Repubblica
