Sábado – Pense por si

EUA

Seguir tema: EUA

Trump exige 15 mil milhões de dólares ao jornal "The New York Times" por difamação

Luana Augusto
Luana Augusto 10:19
As mais lidas

Presidente alega que o jornal fez declarações falsas a seu respeito, sobre a sua família e negócios.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a entrada de uma ação judicial contra o jornal The New York Times. O processo foi aberto na segunda-feira, na Flórida, estando o republicano a exigir agora o pagamento de 15 mil milhões de dólares (€12 mil milhões) por difamação e calúnia.

Trump exige 15 mil milhões ao 'The New York Times' por difamação
Trump exige 15 mil milhões ao "The New York Times" por difamação AP Photo/Alex Brandon

“O The New York Times teve permissão para mentir, difamar e caluniar livremente por muito tempo e isso acaba agora. Hoje tenho a grande honra de entrar com um processo de 15 mil milhões de dólares por difamação e calúnia contra o The New York Times”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.

O presidente alega que o jornal fez declarações falsas a seu respeito, sobre a sua "família, negócios, o Movimento America Primeiro, o MAGA e a nação como um todo". Acusou ainda os jornalistas desta publicação de fazerem "parte de um padrão de décadas de difamação intencional e maliciosa contra o presidente Trump" e classificou o jornal como um "porta-voz virtual do Partido Democrata da Esquerda Radical" ao destacar o apoio a Kamala Harris na eleição presidencial de 2024.

Donald Trump não adiantou mais detalhes sobre este processo. Sabe-se apenas, segundo a agência de notícias Reuters, que quatro jornalistas deste jornal também terão sido processados, assim como a editora Penguim Random House.

O The New York Times já havia noticiado na semana passada que o presidente ameaçou processar o jornal devido a artigos relacionados com a ao agressor sexual Jeffrey Epstein.

Artigos Relacionados
Tópicos Média Política Donald Trump New York Magazine Flórida Estados Unidos América
Investigação
Opinião Ver mais
Miguel Costa Matos
Miguel Costa Matos
Por nossas mãos

A magia de como cortar o IRC

Em 2022, um artigo científico comparou 441 estimativas de 42 diferentes estudos. A sua conclusão foi de que não podem rejeitar a hipótese de uma descida de IRC não ter impacto no crescimento. Isto quer dizer que, mesmo depois de 441 estimativas, não podemos ter a certeza que exista.

Menu shortcuts

Trump exige 15 mil milhões de dólares ao jornal "The New York Times" por difamação