Trump exige 15 mil milhões de dólares ao jornal "The New York Times" por difamação

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou esta terça-feira a entrada de uma ação judicial contra o jornal The New York Times. O processo foi aberto na segunda-feira, na Flórida, estando o republicano a exigir agora o pagamento de 15 mil milhões de dólares (€12 mil milhões) por difamação e calúnia.



Trump exige 15 mil milhões ao "The New York Times" por difamação AP Photo/Alex Brandon

“O The New York Times teve permissão para mentir, difamar e caluniar livremente por muito tempo e isso acaba agora. Hoje tenho a grande honra de entrar com um processo de 15 mil milhões de dólares por difamação e calúnia contra o The New York Times”, escreveu Donald Trump na sua rede social Truth Social.

O presidente alega que o jornal fez declarações falsas a seu respeito, sobre a sua "família, negócios, o Movimento America Primeiro, o MAGA e a nação como um todo". Acusou ainda os jornalistas desta publicação de fazerem "parte de um padrão de décadas de difamação intencional e maliciosa contra o presidente Trump" e classificou o jornal como um "porta-voz virtual do Partido Democrata da Esquerda Radical" ao destacar o apoio a Kamala Harris na eleição presidencial de 2024.

Donald Trump não adiantou mais detalhes sobre este processo. Sabe-se apenas, segundo a agência de notícias Reuters, que quatro jornalistas deste jornal também terão sido processados, assim como a editora Penguim Random House.

O The New York Times já havia noticiado na semana passada que o presidente ameaçou processar o jornal devido a artigos relacionados com a carta que o republicano terá enviado ao agressor sexual Jeffrey Epstein.