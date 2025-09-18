Programa de Jimmy Kimmel suspenso pela ABC após comentários sobre Charlie Kirk

Donald Trump diz que esta suspensão é uma "boa notícia" e classificou o apresentador como um "completo falhado".

A cadeia de televisão norte-americana ABC anunciou na quarta-feira a suspensão do talk show de Jimmy Kimmel por tempo indeterminado. Comentários do apresentador sobre a morte de Charlie Kirk estarão na origem desta suspensão.



Jimmy Kimmel suspenso após comentários sobre Charlie Kirk Photo by Jordan Strauss/Invision for the Television Academy/AP Content Services

“Os comentários do senhor Kimmel sobre a morte do senhor Kirk são ofensivos e insensíveis num momento crítico do nosso discurso político nacional, e não acreditamos que reflitam o espectro de opiniões, pontos de vista ou valores das comunidades locais onde estamos localizados”, afirmou Andrew Alford, presidente do grupo de media Nexstar, que detém 200 estações televisivas, citado pela agência de notícias Associated Press.

Na segunda-feira, durante a abertura do episódio, o apresentador terá associado o suspeito do assassinato de Charlie Kirk ao movimento MAGA, de Donald Trump. Um excerto do monólogo terá levado, então, ao seu afastamento.

“Atingimos novos mínimos no fim de semana com o gangue MAGA [Make America Great Again] a tentar desesperadamente caracterizar este miúdo [Tyler Robinson] que assassinou Charlie Kirk como alguém que não um dos deles e a fazer tudo o que podem para marcar pontos políticos com isto”, começou por comentar o humorista. "Aqui vai uma pergunta que J.D. Vance talvez possa responder: quem é que queria enforcar o tipo que foi vice-presidente antes dele? Foram os esquerdistas ou o bando de desdentados que atacou o Capitólio a 6 de Janeiro?"

O anúncio desta suspensão entretanto já recolheu elogios por parte do presidente dos Estados Unidos que o classificou como uma "boa notícia. "O programa de Kimmel, com as suas baixas audiências, está cancelado. Parabéns à ABC por finalmente ter tido coragem", escreveu na quarta-feira na rede social Truth Social.

Na mesma publicação, o republicano chamou ainda o humorista de "um completo falhado" e apontou que as audiências do programa Jimmy Kimmel Live! "são terríveis".

Este anúncio surge poucas horas depois de o presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), Brendan Carr, nomeado por Donald Trump, ter ameaçado o órgão regulador que iria agir contra o programa televisivo, ao acusar Kimmel de "uma das mais doentias condutas possíveis". A União Americana para as Liberdades Civis já criticou, no entanto, esta decisão e classifica-a como um ato de "censura" que "ultrapassa o macartismo".

Charlie Kirk foi morto a tiro na semana passada, enquanto discursava num evento na universidade de Utah. As autoridades apontam Tyler Robinson como principal suspeito.