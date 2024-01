Trump vence disputa republicana no Iowa

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) venceu na segunda-feira as primárias republicanas no estado do Iowa, que decorreu no formato de 'caucus', segundo projeções das redes CNN, Fox News e NBC.



Estas projeções surgiram com apenas algumas centenas de votos contados, pelo que se espera que a vitória de Trump no arranque das primárias republicanas para a Casa Branca se dê por uma grande margem.

Pouco antes das projeções da imprensa, Trump apareceu numa convenção política no Iowa para mobilizar a sua base, repetindo a sua retórica anti-imigração, que foi recebida com aplausos.

"Fizemos um trabalho como, francamente, ninguém fazia há muito tempo. Quando eu estava na Casa Branca, não tínhamos terrorismo, não tínhamos pessoas a entrar no nosso país. Não tivemos uma invasão, com pessoas que, francamente, vêm de todo o mundo e de instituições mentais de todo o mundo", disse o ex-Presidente.

Além de Trump, concorrem no 'caucus' republicano o governador da Florida, Ron DeSantis, a antiga governadora da Carolina do Sul e ex-embaixadora nas Nações Unidas, Nikki Haley, o empresário Vivek Ramaswamy e o ex-governador do Arkansas Asa Hutchinson.

Com todas as sondagens favoráveis a Trump, o que está realmente a ser decidido no Iowa é a distância a que o magnata ficará do segundo classificado e quem será esse vice-campeão, posição altamente disputada por Nikki Haley e Ron DeSantis.

Os 'caucus' do Iowa marcam o início das primárias republicanas para a Casa Branca, processo com o qual o partido procura escolher o candidato que enfrentará o atual chefe de Estado, o democrata Joe Biden, em novembro.