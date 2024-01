EUA travam míssil dos hutis no Mar Vermelho

Os EUA abateram via ar um míssil cruzeiro que tinha sido disparado pelos hutis contra um navio de guerra norte-americano, no Mar Vermelho, este domingo, 14. O incidente deu-se no sul do Mar Vermelho, depois de na semana passada os EUA e o Reino Unido terem bombardeado alvos hutis no Iémen, em resposta aos ataques a navios no Mar Vermelho.







UK MOD/Handout via REUTERS

Os hutis dizem estar a atacar navios ligados a Israel numa demonstração de apoio ao povo palestiniano, e prometeram uma resposta forte depois dos ataques dos EUA e Reino Unido. Como o grupo terrorista Hamas, os hutis são apoiados pelo Irão, e a situação no Mar Vermelho tem levado ao receio de uma escalada do conflito da região.Segundo os EUA, não se registaram ferimentos ou estragos na tripulação ou navios norte-americanos. O míssil foi intercetado perto da cidade costeira de Hodeidah.Também no domingo, os hutis tinham-se queixado de que os aviões dos EUA estavam a voar perto do espaço aéreo iemenita e das zonas costeiras. Mohammed Abdulsalam, porta-voz dos hutis, descreveu a atividade dos aviões "inimigos" como uma violação da soberania nacional.Os ataques no Mar Vermelho forçaram os navios comerciais a fazer uma rota mais longa e cara ao circunavegar África, o que causa o aumento da inflação e afeta as cadeias de abastecimento em todo o mundo.Esta segunda-feira, 15, a China - que tem investimentos no Canal do Suez, afetado pela situação - pediu negociações de paz entre Israel e a Palestina e um calendário para implementar uma solução de dois estados.