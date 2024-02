Nikki Haley: lutar até ao limite

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Em 2015, Nikki Haley tinha apenas 43 anos e estava no início do segundo mandato de governadora da Carolina do Sul quando a selvajaria de um neonazi a guindou à ribalta. Numa noite de junho um racista branco de 21 anos matou a tiro nove negros numa igreja metodista episcopal africana em Charleston. O ataque, o pior de sempre até então num local de culto dos Estados Unidos, chocou e foi condenado pelo presidente Barack Obama e pela generalidade dos líderes republicanos. O massacre numa das mais antigas congregações religiosas negras do Sul levantou uma vez mais a questão do legado racista da Confederação.