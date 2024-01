Ron DeSantis desiste da corrida presidencial à Casa Branca para apoiar Trump

Foi na noite de ontem, 21 de janeiro, que através do antigo Twitter Ron DeSantis anunciou a desistência na corrida presidencial à Casa Branca. O governador da Flórida desistiu da hipótese de vir a ser o escolhido do Partido Republicano para apoiar o antigo presidente dos EUA, Donald Trump.







REUTERS/Vincent Alban/File Photo

A carregar o vídeo ... Ron DeSantis abandona corrida à presidência

I have a different style and approach from Joe Biden and Donald Trump. No drama. No vendettas. No whining. Just results. pic.twitter.com/llqGBFhi4c — Nikki Haley (@NikkiHaley) January 16, 2024

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Se existisse qualquer coisa que eu pudesse fazer para produzir um resultado favorável, mais paragens de campanhas, mais entrevistas, faria. Mas não posso pedir aos nossos apoiantes para oferecerem o seu tempo e doarem os seus recursos, se não temos um caminho claro para a vitória. Dessa forma, estou hoje a suspender a minha campanha", afirmou o político ao justificar o seu apoio a Donald Trump."Está claro para mim que a maioria dos eleitores quer dar a Donald Trump outra oportunidade nas primárias republicanas. Eles viram a sua presidência ser frustrada por resistência implacável e veem os democratas a usar a guerra jurídica até hoje para atacá-lo. Tive desentendimentos com Donald Trump sobre a pandemia do coronavírus e o destaque dado por ele a Anthony Fauci, (mas) Trump é superior ao atual titular, Joe Biden."A decisão, que acontece a dois dias das primárias no New Hampshire, marcadas para 23 de janeiro, foi recebida com aplausos, quando no domingo, numa sala cheia de apoiantes, Trump fez os seus primeiros comentários. "Ele fez uma campanha muito boa, não é fácil".Mais tarde, em entrevista ao canal de notícias americano Fox News, o antigo presidente dos EUA demonstrou estar bastante "honrado" com a decisão do antigo opositor. "Estou ansioso por trabalhar com dele para derrotar Joe Biden, que é o pior e mais corrupto presidente da história do nosso país."Quem também quer derrotar Joe Biden é Nikki Haley, que através da sua conta conta no X prometeu resultados, ao contrário daquilo que Joe Biden e Donald Trump estão supostamente habituados a fazer. "Tenho um estilo e uma abordagem diferente de Joe Biden e Donald Trump. Sem drama. Sem vinganças. Nada de choramingos. Apenas resultados", garantiu.Na primeira votação das primárias republicanas, na semana passada no Iowa, Nikki Haley alcançou 19% dos votos, ficando atrás de DeSantis, com 21%, e Donald Trump que foi o escolhido com 51% dos votos