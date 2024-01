Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Esta segunda-feira, o estado do Iowa é o palco do começo dos próximos capítulos republicanos nos Estados Unidos. Os especialistas Diana Soller e Germano Almeida dizem o que esperar.

Segundo o dicionário Merriam-Webster, entende-se por caucus "uma reunião fechada de um grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido ou fação política, geralmente com vista a selecionar candidatos ou a decidir sobre políticas". Caucus é a palavra chave para compreender o arranque do ciclo eleitoral norte-americano, que culminará em novembro deste ano com as eleições presidenciais.