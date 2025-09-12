Polónia garante a Trump que ataque russo com drones “não foi um erro”

Esta sexta-feira o Conselho de Segurança da ONU vai reunir, a pedido da Polónia, para discutir o incidente.
Apesar da maior parte dos parceiros europeus da Polónia já terem condenado o ataque russo que afetou o país de leste na terça-feira, Donald Trump sugeriu na quinta-feira à noite que o incidente “poderia ter sido um erro”.
Polónia investiga ataque russo com drones perto do seu territórioAP Photo/Czarek Sokolowski
Enquanto prestava declarações aos jornalistas o presidente norte-americano, tradicionalmente aliado dos países europeus da NATO, garantiu ainda: “Não estou feliz com nada que tenha a ver com toda esta situação, espero que isto acabe”.
Ainda durante a noite de quinta-feira o vice-primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros da Polónia Radoslaw Sikorski, que está a realizar uma visita a Kiev, fez questão de esclarecer: “Não, não foi um erro. Na noite em que 19 drones russos sobrevoaram a Polónia, mais de 400 drones e 40 mísseis sobrevoaram a Ucrânia. Não forram erros”.
Numa entrevista à Fox News Sikorski defendeu que é preciso “mudar os cálculos de Vladimir Putin”: “Precisamos convencê-lo de que não há um custo aceitável para conquistar a Ucrânia e para isso precisamos de impor sanções mais duras à Rússia”. O ministro dos Negócios Estrangeiros polacos aproveitou ainda para fazer uma crítica à atuação de Trump: “Deveríamos ter sanções, mas, em vez disso, tivemos o Alasca e desde então que os ataques se intensificaram”.
Esta visão foi reforçada pelo primeiro-ministro Donald Tusk nas redes sociais: “Também gostávamos que o ataque à Polónia tivesse sido um erro, mas não foi e sabemos disso”.
We would also wish that the drone attack on Poland was a mistake. But it wasn’t. And we know it.
A forma mais encoberta da violência obstétrica, isto é, a violência verbal, inclui comentários desrespeitosos, reprimendas desnecessárias, ironia, insultos, ameaças, culpabilização e humilhação da grávida.
Abrem-se inquéritos, anunciam-se auditorias, multiplicam-se declarações de pesar e decreta-se luto nacional. Mas os dirigentes continuam nos seus cargos, os responsáveis políticos limitam-se a transmitir solidariedade às famílias e a responsabilização dissolve-se.
É duro visitar um cemitério de guerra com jovens rapazes ucranianos que estão próximos de completar as idades com a quais ou não podem sair da Ucrânia (a partir dos 23 anos – entre os 18 e os 22 anos podem agora ausentar-se do país), ou podem vir a ser chamados a defender o seu país (a partir dos 25 anos).
A introdução da obrigatoriedade de uma reclamação administrativa prévia (gratuita) como condição de acesso ao tribunal surge como uma solução a ponderar, com provas dadas em países como a França e a Alemanha.