Shoygu, o homem por trás da guerra russa na Ucrânia

"É o responsável por toda e qualquer ação militar contra a Ucrânia." A apresentação de Sergey Shoygu feita pelo comunicado da União Europeia, aquando do anúncio das sanções à elite russa, deixa claro que estamos a falar de um dos homens fortes de Putin. Ministro da defesa desde 2012, condecorado herói nacional russo em 1999, Shoygu é essencial à ideologia do regime de Vladimir Putin. Reformou o exército e dotou a Rússia de um poder militar que preenche a ambição do presidente.



No domingo, dia 27, houve mais uma prova da sua importância. Numa reunião divulgada, Putin dirige-se a Shoygu: "Ordeno ao ministro da Defesa e ao chefe do Estado-Maior que ponham as forças de dissuasão nuclear do Exército russo em alerta especial de combate". O ministro da Defesa respondeu: "Afirmativo".



Nem outra resposta seria possível de um herói nacional da Rússia. Sergey, que nunca teve formação militar ou passou um dia a servir no exército antes de mandar nele, tornou-se famoso pelo trabalho que fez no Ministério de Emergência russo e elogiado por não ficar fechado no gabinete. Este engenheiro civil que foi para Moscovo trabalhar em planeamento urbano, foi fazendo o seu caminho dentro do partido. Em 1991, quando se torna responsável por uma nova estrutura estatal – corpo de resgate russo – que o rumo da sua carreira muda.



Com 18 medalhas e distinções, Sergey é político há mais de 20 anos, chegou a ser governador de Moscovo e está totalmente alinhado com o regime. Nasceu em Tuva, oficialmente a República de Tuva, uma divisão federal da Federação da Rússia, há 66 anos. O pai era editor de um jornal e mais tarde tornou-se político, fez parte do conselho de ministros de Tuva. A mãe, de origem ucraniana – apesar de não ficar claro por que lado da família – nasce na Rússia, na região de Oryol. Trabalhadora rural, no ramo da agropecuária, rapidamente passou para uma posição de destaque quando a influência política do marido cresce. Torna-se responsável pelo departamento agrícola de Tuva.