Depois de duas semanas desaparecido, ministro da Defesa da Rússia surge em reunião

O ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, surgiu este sábado em público depois de duas semanas desaparecido. Após 14 dias sem surgir em público, o governante falou numa reunião do seu ministério sobre armamento na guerra na Ucrânia.







No vídeo, divulgado nas redes sociais, Shoigu é visto a falar sobre o orçamento militar e ordens de Defesa com o Ministério das Finanças russo. "Continuamos à frente do calendário na entrega de armas e equipamento. As prioridades são armas de longo alcance e alta precisão, equipamento aéreo e a manutenção e prontidão de forças nucleares estratégicas", disse.

Na mesma reunião estiveram vários oficiais de Defesa russos, incluindo Valery Gerasimov, o comandante das Forças Armadas russas, que também não era visto em público há vários dias.





A aparição de Shoigu surge poucas horas depois de Anton Gerashchenko, antigo ministro-adjunto do Interior da Ucrânia, ter avançado que Shoigu não surgia em público pois terá sofrido um ataque cardíaco."É por isso que ele não aparece em público desde meados de março", escreveu, avançando que os motivos do ataque cardíaco terão sido as "duras acusações de Vladimir Putin" pelo "fracasso total da invasão da Ucrânia". Gerashchenko indicou que o ministro russo estaria internado a recuperar das sequelas do ataque cardíaco.Jornalistas de investigação russos notaram que Shoigu não aparecia em público desde 11 de março. Até aí era habitual aparecer todos os dias nas notícias. Quando assumiu o cargo de ministro da Defesa decidiu mesmo aumentar o número de pessoas no serviço de comunicação e o seu ministério passou a dar muita importância à imagem pública.

O jornal Pravda avançou esta semana que Shoigu sofria de problemas cardíacos, mas rapidamente o Kremlin desmentiu a notícia, dizendo que o ministro "tinha muitas coisas em mãos" devido à guerra na Ucrânia, e que agora "não é o momento para atividade mediática", refere a agência Reuters. Ainda assim, segundo a Interfax, Shoigu reuniu esta quinta-feira com Putin para lhe dar a conhecer os avanços na operação militar na Ucrânia, uma vez que foi dia de reunião do Conselho de Segurança russo.





