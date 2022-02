As armas que Putin está a usar contra a Ucrânia

Imagens captadas por uma equipa da CNN de um sistema de lança-chamas T0S-1 a ser transportado para a fronteira ucraniana, no sábado, concentraram a atenção no armamento que a Rússia está a usar. Este é um dos sistemas de armas mais temidos do arsenal convencional da Rússia, que consiste num foguete de lançamento múltiplo, montado no chassi de um tanque T-72, capaz de disparar foguetes termobáricos que usam oxigénio para gerar uma explosão de alta temperatura.



É uma arma de ataque brutal, que usa explosivos considerados os mais destruidores antes de uma ogiva nuclear, que se utiliza para destruir edifícios, fortalezas de campanha e bunkers, segundo explica o Military-Today.com. Apenas uma explosão pode arrasar vários quarteirões de uma cidade e quem estiver perto do centro de um raio de rebentamento TOS-1 é esmagado. A sobrepressão pode partir ossos, causar hemorragias internas e romper tímpanos, intestinos e outros órgãos internos. Também suga o ar dos pulmões das vítimas, levando à morte por asfixia.



TOS-1 usado no Afeganistão e na Síria

Desenvolvido nas décadas de 1970 e 80, o TOS-1 foi utilizado pela primeira vez durante a guerra soviética no Afeganistão e também na Tchetchénia e na guerra civil síria. A implantação do TOS-1 ocorre no momento em que forças russas e aliados separatistas já usaram o sistema de lançamento múltiplo indiscriminado BM-21 Grad durante a invasão da Ucrânia, no leste e no sul do país. Parece que foram instalados nas imediações de Kharkiv, de onde circulam imagens de um BM-21 destruído e de um soldado russo morto.