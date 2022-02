Veteranos americanos e ingleses vão entrar na Ucrânia

Uma unidade especial de nove veteranos americanos e ingleses, com experiência de treino na NATO, prapara-se para entrar na Ucrânia para combater o exército russo, segundo informa o Buzz Feed News em artigo escrito pelo seu correspondente de há longa data na zona leste da Europa.



Christopher Miller escreve que a equipa é composta por soldados de forças especiais e que está na Polónia, prestes a entrar na Ucrânia. É composta por seis americanos, três ingleses e um alemão. Serão os primeiros elementos da chamada Legião Internacional de Defesa Territorial da Ucrânia, que Volodymyr Zelensky anunciou. O artigo diz que há outros oficiais de infantaria americanos na reserva a planear a sua ida para a Ucrânia.



A ministra dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Liz Truss, disse este fim de semana que o governo não se opõe - até apoia - a quem queira combater individualmente no conflito vindo do seu país. Em declarações à BBC, referiu que o que está em causa é mais do que uma batalha pela Ucrânia. "Isto é o início de uma guerra contra a Europa e contra a unidade europeia."