Piloto desrespeitou ordem na guerra do Vietname. Agora foi condecorado pela Casa Branca

Tudo aconteceu na noite de 18 de junho de 1968. Uma equipa de quatro soldados norte-americanos acabou cercada por inimigos e ficou debaixo de fogo nos arredores da cidade de Ho Chi Minh.Larry foi destacado para colaborar num resgate, a bordo do helicóptero de ataque Bell AH-1 Cobra. No local, já com pouco combustível e praticamente sem munições, o exército percebeu que a operação seria impossível e o militar recebeu ordens diretas para regressar à base. Porém, quando apercebeu que não iriam ser enviados mais reforços, decidiu avançar a solo.Sob intenso fogo terrestre, o militar avançou com um equipamento que nunca havia executado resgates. Comunicou com os homens e definiu um novo ponto de extração. Alguns militares tiverem de viajar na parte exterior do helicóptero – que apenas tem dois lugares – mas acabaram todos por sobreviver.Tal feito fez com que Larry Taylor fosse homenageado na quarta-feira e se tornasse num dos 3.515 militares norte-americanos que receberam a Medalha de Honra.Na cerimónia, Joe Biden, presidente dos EUA, destacou o feito e recordou o "total desrespeito" que o homem teve para com "a sua segurança pessoal" em prol da sua equipa."O helicóptero de resgate não estava a conseguir chegar e o tenente Taylor recebeu uma ordem direta: retornar à base. A sua resposta foi igualmente direta: estou a salvar os meus homens. Ele recusou desistir. Ele recusou deixar um compatriota americano para trás. Quando o dever exigia, Larry fez tudo o que pôde para responder e reescreveu o destino de quatro famílias e das suas gerações futuras", disse na cerimónia o presidente dos Estados Unidos.