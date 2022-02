Voluntários: “Não vamos dar a nossa terra aos russos. A Ucrânia vai ganhar esta guerra”

Juntou-se a um grupo de voluntários há três dias para ajudar os refugiados que chegam a Lviv, vindos de Kiev. "Assim que soube que estavam a chegar camiões com comida e roupa, através de um amigo, quis ajudar. Estamos a recolher produtos, roupas e a nossa missão é essa", diz à SÁBADO Yuriy, de 30 anos. Quando começou eram apenas 30 voluntários, agora já são mais de 60.



Os dias de Yuriy já nada têm a ver com informática - ele trabalha numa empresa internacional de tecnologia-, agora são a dividir roupa e mantas para ajudar quem foge da guerra e a preparar rações de comida, com fruta desidratada e frutos secos. O grupo de voluntários também tem uma secção dedicada a fazer redes militares a partir de velhos tecidos que servem para os soldados se camuflarem. Em Lviv não se ouvem bombas nem tiros. Mas há cada vez mais trânsito em direção à cidade, que fica perto da fronteira com a Polónia.



Contudo, os ataques russos que estão a acontecer na capital da Ucrânia e em cidades como Kherson, Sumy ou Chernihiv, pode acabar por chegar a Lviv. É por isso que uma parte deste grupo de voluntários tem outra função: fazer cocktails molotov. "É outro grupo, não é o meu. Mas é verdade que os civis estão a construir cocktails molotov com a nossa receita nacional", explica o jovem à SÁBADO. Quando perguntado se podemos falar com algum membro desse grupo, esclarece que isso é informação secreta.