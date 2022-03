Rússia alega que Kiev está a tentar adquirir armas nucleares

Leia Também Sanções: Ocidente retalia sobre Banco Central da Rússia e aperta o cerco a Putin

Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, revelou que não há planos para conversações entre os presidentes da Ucrânia e da Rússia, apesar de as negociações entre os dois países terem começado. Não comentou os ataques russos a zonas onde vivem civis e disse que era falso que estivessem a ser usadas bombas de vácuo e de fragmentação.Recusou avaliar a situação militar no que é o sexto dia da invasão russa à Ucrânia e adiantou ainda que as sanções do Ocidente nunca farão com que a Rússia mude a sua posição quanto à Ucrânia.A Rússia irá continuar aquilo a que chama uma "operação militar" na Ucrânia até atingir os seus objetivos, garantiu Sergei Shoygu, o ministro da Defesa russo.O objetivo principal de Moscovo é proteger-se de ameaças criadas pelo Ocidente, e a Rússia não está a ocupar território ucraniano, alegou.