Presidente da Ucrânia pede adesão imediata à União Europeia

Volodymyr Zelensky pediu esta segunda-feira que a União Europeia conceda uma adesão especial à Ucrânia. "O nosso objetivo é estar com os europeus e, mais importante, sermos iguais. Tenho a certeza que o merecemos", referiu num vídeo partilhado nas redes sociais.



Estas declarações surgem quando tiveram início as conversações de paz com a Rússia. O afastamento da Ucrânia do bloco europeu é umas das exigências de Putin para pôr fim ao conflito.



O presidente ucraniano disse ainda que pelo menos 16 crianças morreram na sequência da ofensiva russa, tendo 45 ficado feridas nos últimos quatro dias. Zelesnky informou ainda que 4.500 soldados russos foram mortos até esta segunda-feira. "Salvem-se e vão embora", disse Zelensky aos soldados russos.