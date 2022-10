Sergei Surovikin é o novo comandante do exército russo

O Ministério da Defesa russo anunciou este sábado a nomeação de Sergei Surovikin como novo comandante para sua "operação militar especial" na Ucrânia, após reveses no terreno e sinais de crescente descontentamento entre as elites sobre a condução do conflito.







Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

"O general do exército Sergei Surovikin foi nomeado comandante do grupo combinado de tropas na área de operações militares especiais" na Ucrânia, anunciou o Ministério da Defesa russo no Telegram.Surovikin, de 55 anos, é um veterano da guerra civil no Tajiquistão na década de 1990, da segunda guerra na Chechênia na década de 2000 e da intervenção russa na Síria lançada em 2015.O agora novo comandante dos soldados russos liderava, até aqui, o grupo de forças "Sul" na Ucrânia, de acordo com um relatório do ministério russo datado de julho.