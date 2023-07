Putin encontrou-se com Prigozhin cinco dias depois do motim

Vladimir Putin esteve reunido com Yevgeny Prigozhin, fundador do grupo Wagner, e os seus comandantes. Em discussão estava o motim armado que o grupo de mercenários tentou levar a cabo contra o ministro da Defesa e o chefe das forças armadas, confirmou o porta-voz do Kremlin, esta segunda-feira.







Kremlin.ru/Handout via REUTERS

Tópicos Putin Prigozhin Wagner conversações acordo

A reunião foi noticiada inicialmente pelo jornal francês Libération , que afirmou que Prigozhin se tinha encontrado com Putin, o chefe da Guarda Nacional, Viktor Zolotov, e com o chefe dos Serviços de Informação Externa do SVR, Sergei Naryshkin.Segundo Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, a reunião aconteceu cinco dias após o motim falhado. A rebelião armada foi considerada o desafio mais sério para Putin desde que chegou ao poder no último dia de 1999. Peskov disse ainda que o presidente russo tinha convidado 35 pessoas para a reunião, que durou três horas, e que entre eles estavam Prigozhin e os comandantes das unidades Wagner."A única coisa que podemos dizer é que o presidente fez a sua avaliação das ações da companhia [Wagner] na frente durante a Operação Militar Especial [na Ucrânia] e também fez a sua avaliação dos acontecimentos de 24 de junho [o dia do motim]", disse Peskov, citado pela Reuters."Os comandantes apresentaram a sua versão do que aconteceu (a 24 de junho). Sublinharam que são apoiantes e soldados convictos do chefe de Estado e do comandante supremo. Disseram também que estão prontos para continuar a lutar pela pátria", disse ainda.A verdade é que o breve motim liderado por Prigozhin, no qual os combatentes Wagner tomaram o controlo da cidade de Rostov-sobre-o-Don, no sul do país e que é o quartel-general para a invasão da Ucrânia, acabou neutralizado por um acordo mediado pelo líder bielorrusso, Alexander Lukashenko.Apesar dos receios de Putin, Prigozhin afirmou que o motim não tinha como objetivo derrubar o governo, mas sim "levar à justiça" os chefes do exército e da defesa pelo que classificou de erros e ações pouco profissionais na Ucrânia.Até à data, Putin não cedeu às pressões de Prigozhin e mantém em funções o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, e o chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov. A marcha pela liberdade do grupo Wagner, como lhe chamaram, tinha como objetivo destituir estes dois responsáveis.Na sequência do acordo que pôs fim à marcha do grupo Wagner em direção a Moscovo, Prigozhin deveria estar exilado na Bielorrússia. No entanto, segundo afirmou na semana passada Lukashenko, não o fez . Pelo contrário, Prigozhin terá regressado a São Petersburgo, a cidade onde se estabeleceu e conheceu Putin, e os combatentes Wagner também ainda não teriam aceitado a oferta de se mudaram para a Bielorrússia.