Putin reuniu-se com generais russos no sul da Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, reuniu-se este sábado em Rostov-sobre-o-Don, no sul da Rússia, com os generais encarregados da operação militar na Ucrânia, anunciou o Kremlin.







Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Vladimir Putin "teve uma reunião no quartel-general da operação militar especial em Rostov-sobre-o-Don", declarou o Kremlin em comunicado. "O chefe de Estado ouviu os relatórios do chefe do Estado-Maior das Forças Armadas russas, Valery Gerasimov, dos comandantes de setor e de outros oficiais", acrescenta o documento.A Rússia, que invadiu a Ucrânia a 24 de fevereiro de 2022, continua a chamar à intervenção operação militar especial.O encontro do presidente russo aconteceu dias depois da Ucrânia ter anunciado o primeiro avanço da contra-ofensiva que lançou em julho, com a reconquista de uma aldeia na frente de batalha, junto aos territórios ocupados pelos russos no início da invasão.O Kremlin não deu indicações sobre a que horas e o local exato desta reunião, mas os vídeos divulgados pela agência RIA mostram Gerasimov a cumprimentar Putin no que parece ser um cenário noturno. Gerasimov foi o centro das críticas do líder do grupo Wagner, quando lançou a rebelião armada que falhou em junho, e que teve lugar precisamente em Rostov-sobre-o-Don, a cerca de 100 km da fronteira com a Ucrânia.