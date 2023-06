Prigozhin: 'Não marchámos para depor o governo russo'

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O fundador do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, veio a público explicar o início de motim e sequente retirada deste fim-de-semana. Afirmou que nunca foi o objetivo depor o governo russo, mas sim protestar contra a forma como está a ser liderada a guerra na Ucrânia. "Não queríamos derramar sangue russo."







Prigozhin assegurou, numa mensagem áudio gravada no Telegram, que o objetivo não era depor o governo russo. E afirmou que a "marcha pôs a nu problemas de segurança na Rússia"."Começámos a nossa marcha devido a injustiças que nos fizeram. Não agredimos ninguém e fomos alvos de mísseis e de helicópteros de combate", referiu o oligarca, citado pela agência Reuters, avançando que foi este ataque que espoletou a marcha em direção a Moscovo.Prigozhin disse ainda que com esta marcha tentaram fazer com que os responsáveis russos que erraram "na operação militar especial na Ucrânia" fossem chamados a responder pelos seus erros.O chefe do grupo mercenário referiu que nenhum dos membros das forças Wagner assinou qualquer tipo de contrato com o ministério da defesa russo.