Larry Nassar, o médico preso por abusar de ginastas, foi apunhalado na prisão

Larry Nassar, antigo médico das seleções de ginástica dos Estados Unidos, condenado a prisão perpétua por abusos sexuais contra centenas de atletas menores, foi apunhalado na prisão, na Florida, informou hoje a NBC News.







REUTERS/Rebecca Cook

De acordo com o canal de televisão, que citou um representante do sindicato de empregados da prisão, Nassar foi atingido no pescoço, no peito e nas costas, tendo sofrido um colapso pulmonar, embora o seu estado de saúde esteja agora estável, sem correr perigo de vida.Nassar, de 59 anos, e cuja saída da prisão está prevista para 2068, com 104 anos, foi médico da equipa de ginástica dos Estados Unidos durante 18 anos, além de prestar serviços na Universidade do Michigan.Com diversas condenações entre 2017 e 2018 em vários casos de abuso de menores, incluindo a estrela Simone Biles, com sete medalhas olímpicas, quatro delas de ouro, e posse de pornografia infantil, Larry Nassar acabou por não ser investigado pelo FBI apesar das denúncias, entre as quais uma de 2013 da federação de ginástica.Por esse facto, em 2022, várias ginastas olímpicas, entre elas Biles, reclamaram ao FBI mais de mil milhões de euros de compensação pelo facto de não o ter detido.Entretanto, em dezembro de 2021, várias ginastas chegaram a um acordo global de 345 milhões de euros com a federação e o comité olímpico dos Estados Unidos.O prevaricador foi preso em 2016 na sequência de uma investigação da polícia da universidade estatal de Michigan, que, dois anos mais tarde, acedeu a pagar cerca de 455 milhões de euros a mais de 300 mulheres que o acusaram de abusos.