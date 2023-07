Saiu para o seu jogging habitual, pelas 6 da manhã, no Parque de Cultura e Recreação 30 Anos da Vitória, numa zona central de Krasnodar. Caiu redondo com sete tiros de pistola semiautomática Makarov que o atingiram pelas costas e o atirador afastou-se no parque deserto nas margens do rio Kuban.