Vice-comandante do distrito militar central russo falou sobre a invasão à Ucrânia da forma mais detalhada desde o início da guerra. Os grandes objetivos são conquistar a parte sul da Ucrânia e a região do Donbass. Aparece em jogo agora também a região pró-russa na Moldávia.

Rússia admite querer controlo total do Donbass e do sul da Ucrânia

A Rússia planeia ter o controlo total do Donbass e do sul da Ucrânia durante a segunda parte do que chama de "operação militar especial", avançou o vice-comandante do distrito militar central russo esta sexta-feira às agências de notícias nacionais.