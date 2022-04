Kremlin admite perdas significativas de tropas

Dmitry Peskov, porta-voz do presidente Putin, disse numa conversa com a Sky News que a Rússia não se sentia humilhada pelo decorrer da guerra na Ucrânia. No entanto, admitiu que as baixas significativas dos soldados russos representam uma "trágedia" para o Kremlin.



"Sim, temos perdas significativas de tropas e é uma grande tragédia para nós", disse Dmitry Peskov. Questionado sobre se a guerra na Ucrânia era uma humilhação para a Rússia, assinalou que isso era um "entendimento errado" do que estava a acontecer no terreno.