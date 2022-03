Ativistas russos assinam manifesto contra a guerra na Ucrânia

Onze ativistas russos assinaram um manifesto contra a guerra na Ucrânia. Na carta aberta, alegam que é o seu dever "parar a guerra e proteger as vidas, direitos e liberdades de todas as pessoas, tanto ucranianos quanto russos". É a maior declaração coletiva contra a guerra feita, até agora, na Rússia.



O objetivo é criar um conselho anti-guerra, que conta com nomes de políticos e defensores dos direitos humanos como Lev Ponomaryov, fundador da ONG pelos Direitos Humanos, Oleg Orlov, da associação Memorial, e Svetlana Gannushkina, membro do Conselho para o Desenvolvimento das Instituições da Sociedade Civil e Direitos Humanos e possível candidata ao Nobel da Paz. A ativista tem-se manifestado nas ruas contra a guerra, apesar da repressão policial.



Os ativistas querem ajudar os russos que não querem participar na guerra e pedem ao ministro da Defesa do país que revele os números reais das mortes dos soldados russos. "Os cidadãos russos estão envolvidos em operações militares no território da Ucrânia, onde se tornam cúmplices de crimes de guerra e morrem", escrevem no comunicado, citado pelo The Guardian.



"A guerra que começou no centro da Europa é uma consequência e uma continuação da recusa de longo prazo da Rússia em proteger os direitos e liberdades de seus cidadãos e todos aqueles sob a sua jurisdição," referem.