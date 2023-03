O soldado russo que se escondeu seis meses entre os ucranianos

Um soldado russo que se manteve escondido em prédios abandonados desde a libertação de Kharkiv, Ucrânia, há cerca de seis meses, foi preso pela polícia ucraniana.





O soldado em questão tem 42 anos e pertence à 27ª Brigada de Fuzileiros Motorizados de Guardas separados da Federação Russa. A detenção ocorreu na segunda-feira, 13, quando vários guardas regionais patrulhavam aldeias na região de Kupiansk-Vuzlovyi.Num comunicado a polícia referiu que, "depois de revistado, foi possível identificar que o homem é da região de Moscovo" e "alegou que estava escondido desde a libertação do distrito de Kupiansk pelas forças armadas da Ucrânia".O homem ter-se-á separado da sua brigada no momento da fuga da contraofensiva ucraniana, em setembro de 2022. No entanto, ainda não é claro em que locais específicos se escondeu durante estes seis meses ou como é que teve acesso a roupas e alimentação.Em setembro, as forças armadas ucranianas efetuaram um contra-ataque surpresa na região de Kharkiv através do qual, em poucos dias, conseguiram libertar do controlo russo mais de seis mil quilómetros quadrados de território.De seguida, as autoridades ucranianas levaram a cabo uma operação de busca por militares russos, verificando todas as casas e os anteriores esconderijos russos nas florestas próximas.