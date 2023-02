O que se sabe sobre o sismo que atingiu a Turquia e a Síria

O número de mortos causados pelo sismo que se sentiu na Turquia ascendeu a 1.498. Na Síria - onde foram captadas as imagens abaixo -, até agora, são 810: o que sobe o número de mortos para mais de 2.300. Registam-se em território turco 8.533 feridos e 2.834 edifícios destruídos. Muitas vítimas estarão ainda debaixo de escombros.









04h17 (01h17 em Lisboa) e atingiu uma magnitude de 7.8 na escala de Richter, mas de manhã, uma réplica atingiu 7.5 e causou a queda deste edifício:

This TV crew was broadcasting live when a second magnitude 7.5 earthquake hit Turkey ?? pic.twitter.com/XM5VVH7Qrl — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 6, 2023





O primeiro terramoto registou-se cerca dasOs esforços de resgate estão a ser afetados pelas condições meteorológicas, depois de a região ter sido atingida por uma grande queda de neve. As réplicas podem durar dias ou semanas, segundo os especialistas, e só na Turquia já foram sentidas mais de 120.Este sismo foi sentido em locais tão distantes como a Gronelândia. O sismo teve epicentro em Kahramanmaras, na província de Gaziantep. Situa-se a 33 quilómetros de Gaziantep, cidade onde vivem mais de dois milhões de pessoas que incluem centenas de milhar de sírios que fugiram devido à guerra que começou em 2011. Encontra-se ainda a 50 quilómetros do noroeste da Síria, onde vivem várias pessoas internamente deslocadas pelo conflito. A cidade de Aleppo, também com dois milhões de habitantes, sentiu o sismo com grande intensidade."De momento temos uma crise, a que acresce as más condições meteorológicas e edifícios colapsados e, infelizmente, hospitais danificados", afirmou à Al-Jazeera Mazen Kiwara, diretor da Sociedade Médica Sírio-Americana. "Temos informações iniciais dos nossos hospitais... Os hospitais estão sobrecarregados com o número de vítimas" e muitos tiveram que ser evacuados.Entre os desaparecidos, encontra-se um futebolista que jogou no FC Porto: Christian Atsu A Turquia situa-se na placa tectónica da Anatólia, onde se encontram duas falhas sísmicas: as Falhas Setentrional e Oriental da Anatólia, o que torna o país uma das zonas sísmicas mais ativas do mundo.Nesta fotogaleria são visíveis os efeitos do sismo no país: