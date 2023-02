As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Veja os momentos mais marcantes do sismo que atingiu a Síria e a Turquia

O sismo que se fez sentir no sul da Turquia e no norte da Síria esta madrugada, 04h17 hora local (01h17 em Lisboa), atingiu uma magnitude de 7.8 na escala de Richter e já causou a morte de pelo menos 3 mil pessoas.



Na Turquia morreram pelo menos 1.762, registam-se em território turco 11.159 feridos e 3.500 edifícios destruídos. Já na Síria foram causados mais de 1.300 mortos. Veja aqui os vídeos mais marcantes do desastre:





A carregar o vídeo ... Queda de edifício sismo Turquia e Síria

A carregar o vídeo ... Veja o antes e o depois do Castelo de Gaziantep destruído por forte sismo na Turquia

A carregar o vídeo ... Mulher em pânico resgatada de edifício destruído por sismo na Turquia

A carregar o vídeo ... Lágrimas e emoção no momento em que duas crianças são resgatadas dos escombros na Turquia

A carregar o vídeo ... Repórter capta sismo na Turquia e ajuda mulher e crianças a saírem do local

A carregar o vídeo ... 'Estava tudo a cair à minha volta': Motociclista André Sousa revela momentos de 'pânico' na Turquia



Vários países já ofereceram ajuda, em forma de apoio nos esforços de resgate e salvamento, com equipamento, cães, aviões, bombeiros, refeições, geradores, dinheiro e construção de campos de abrigos de emergência. Estados Unidos, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, Espanha, Iraque, Qatar, Kuwait, Paquistão, Vaticano, Alemanha, Itália, Índia, Polónia, Taiwan, Ucrânia, Rússia, Grécia, Israel e Noruega já deram o seu apoio. Portugal demonstrou abertura para ajuda no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil.