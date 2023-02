'Estamos condenados': os relatos de quem sobreviveu ao terramoto

Hatay, apesar de ser território turco, alberga mais de 400 mil refugiados sírios. Aqui, as fronteiras entre as duas culturas há muito que deixaram de ser evidentes e, nas últimas horas, até as terrestres ficaram impercetíveis.Mas do lado de lá, na Síria, os problemas acentuam-se: por um lado falamos de um território controlado por rebeldes; por outro o mau tempo não dá tréguas e as equipas de socorro têm de lidar com o frio e com a neve.É sem equipamento especializado, sem luvas ou roupas de inverno que os civis tentam ajudar quem mais precisa. Nas ruas, amontoam-se à volta de pequenas fogueiras para se aquecerem até voltarem ao trabalho. Deslocarem-se para outras localidades é algo que poderá demorar horas, muitas das estradas estão danificadas e há mesmo caminhos fechados.Mas do meio do caos, surgem também as histórias daqueles que sobreviveram. Mustafa Alrij tinha acabado de deixar o filho num hospital sírio, em Al-Dana, quando começou a sentir o chão a tremer e viu vidros transformarem-se em estilhaços. Em pouco tempo a luz foi abaixo, o cenário tornou-se "apocalíptico" e a cabeça só pensava no pequeno Ismael.Num ato pouco refletido entrou no edifício para trazer o menor em braços mas, pelo caminho, ajudou ainda algumas enfermeiras e uma grávida prestes a dar à luz. Ficaram todos abrigados no seu carro durante cerca de vinte minutos e estiveram mais de uma hora até conseguir chamar ajuda. Na cidade controlada por rebeldes a escala de devastação é enorme, os danos "indescritíveis" e as áreas mais afetadas são "aquelas que foram previamente bombardeadas pelo governo sírio ou pelas forças russas".