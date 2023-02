China pede contenção aos EUA que procura destroços do balão abatido

As relações entre EUA e a China continuam tensas, com Pequim a pedir a Washington que não faça a situação escalar, nem tome medidas que atentem contra os seus interesses. Tudo por causa do balão, que os EUA suspeitam se tratasse de vigilância chinesa, sobre o seu espaço aéreo. As forças armadas norte-americanas continuam à procura de destroços do aparelho que foi abatido.







A China mantém que o balão era apenas um aparelho civil que acidentalmente entrou no espaço aéreo norte-americano. Certo é que esfriou ainda mais as relações entre os dois países, com Antony Blinken, o secretário de Estado, a cancelar a sua ida a Pequim, que devia ter acontecido este fim de semana.Os EUA esperam que ao recuperar o que sobrou do balão se perceba finalmente que tipo de aparelho era este que sobrevoava o seu território. O balão foi abatido no sábado, numa operação que a China considerou de "óbvio exagero".Do lado chinês a versão oficial é de que tratava de um aparelho com propósito meteorológico e outros objetivos científicos e que acidentalmente se desviou do seu curso. "A China opõe-se firmemente e protesta contra isto", afirmou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros chinês Xie Feng numa mensagem enviada à embaixada dos EUA e publicada esta segunda-feira no site do ministério."O governo chinês está a acompanhar de perto o desenvolvimento desta situação", acrescentou.Segundo a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Mao Ning, a China soube que o balão se tinha desviado da rota para os EUA quando foram notificados por esse país. Admitiu ainda que um outro balão estaria a sobrevoar a América Latina, e que teria também objetivos civis.Mao Ning garantiu ainda, esta segunda-feira: "Foi um incidente inesperado e isolado".A Colômbia anunciou no domingo ter avistado um aparelho, semelhante a um balão, no seu espaço aéreo.