Raghad tem 18 meses e sobreviveu ao sismo. Mas perdeu a mãe e os irmãos

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Com apenas 18 meses, Raghad Ismail sobreviveu ao sismo que atingiu a Turquia e a Síria - mas perdeu a mãe e os irmãos. A menina foi retirada dos escombros da sua casa, de onde a maioria da sua família não conseguiu sair.







REUTERS

A carregar o vídeo ... Resgate Síria

Leia Também O que se sabe sobre o sismo que atingiu a Turquia e a Síria

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

A sua fotografia ao colo de um socorrista foi uma das primeiras a surgir esta segunda-feira, 6, após o sismo de 7.8 na escala de Richter (que termina no dez) sentido nos dois países. Raghad vive em Azaz, Síria, que é controlada pelos rebeldes ao regime de Bashar al-Assad.O seu tio, Abu Hussam, relatou à Reuters que a mãe de Raghad, que estava grávida, e os dois irmãos morreram. "Tememos que o pai tenha fracturado a coluna, a filha mais nova está bem. A mulher grávida, a filha de cinco anos e o filho de quatro anos morreram todos."A habitação colapsou com pelo menos duas famílias no seu interior. Num dos casos, uma mãe e os três filhos acabaram por ser todos resgatados com vida. "A segunda família, o teto caiu diretamente sobre eles. O pai e a filha de um ano e meio estão estáveis, teme-se que o homem tenha lesões na coluna, mas estão bem. A sua mulher - que estava grávida - a filha de cinco anos e o filho de apenas quatro acabaram por morrer", disse Abu Hussam.A família de Raghad Ismail já tinha fugido da cidade de Morek, Síria, devido à guerra. Agora, três pessoas morreram devido ao sismo.O sismo já fez mais de 2300 mortos na Síria e na Turquia. Saiba mais aqui: