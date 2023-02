Sismo de 7,8 na Turquia faz mais de 500 mortos no país e na Síria

Um sismo de magnitude 7,8 na escala aberta de Richter, que atingiu esta madrugada o sul da Turquia, fez mais de 400 mortos no país e na Síria, segundo fontes oficiais.





Segundo o vice-presidente turco, Fuat Oktay, o número de mortos subiu para 284, com 2.323 pessoas feridas.Já na Síria, um oficial de saúde, indicou à Reuters que mais de 230 pessoas tinha morrido e mais de 600 estarão feridas. As províncias mais afetadas são Hama, Aleppo e Latakia, onde muitos edifícios ruíram.Além disso, a agência Associated Press aponta para 20 mortos em regiões controladas pelos rebeldes, que abrigam cerca de quatro milhões de deslocados provenientes de outras partes do país, na sequência da longa guerra civil.O abalo ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, com a origem a uma profundidade de 17,9 quilómetros.Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), minutos após o primeiro sismo, outro abalo de 6,7 graus na escala de Richter foi registado a 9,9 quilómetros de profundidade."Fomos abanados como se estivessemos num berço. Estávamos nove em casa. Dois dos meus filhos ainda estão no meio dos escombros. Estou à espera deles", referiu uma mulher, com o braço partido e a cara ferida, sentada na ambulânica junto a um edifício de sete andares que colapsou em Diyarbakir, na Turquia.Já outro residente da cidade de Gaziantep garantiu, à Reuters, nunca ter sentido nada assim nos 40 anos em que aí vive. "Fomos abanados pelo menos três vezes de forma muito violenta", sublinhou.Os sismos foram sentidos em várias cidades, avançou o canal de televisão turco TRT Haber. Os abalos foram sentidos também no Líbano e no Chipre, segundo correspondentes da agência France–Presse.A Turquia está situada numa das zonas sísmicas mais ativas do mundo.Em novembro, um sismo de magnitude 5,9 atingiu a província turca de Düzce, 200 quilómetros a leste de Istambul, deixando pelo menos 68 pessoas feridas.O abalo aconteceu na mesma província onde um terramoto de magnitude 7,4 matou cerca de 17 mil pessoas em agosto de 1999, incluindo mil em Istambul.Em atualização