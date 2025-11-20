Número de mortos em Gaza aumenta para 33 após ofensiva israelita mais mortífera desde início do cessar-fogo

Ministério de Saúde de Gaza registou 300 mortes desde que o acordo de paz entrou em vigor, uma média de mais de sete por dia.

Ataques israelitas na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, durante a madrugada desta quinta-feira, mataram cinco pessoas, segundo funcionários do hospital local citados pela agência noticiosa norte-americana Associated Press (AP). Aumenta assim para 33 o número de mortos em ataques aéreos no território palestiniano num período de 12 horas, fazendo-o um dos mais mortíferos desde 10 de outubro, quando o cessar-fogo, mediado pelos Estados Unidos, entrou em vigor.



Ataque israelita em Gaza: número de mortos sobe para 33 AP

A escalada do conflito deu-se depois de Israel ter afirmado que os seus soldados tinham sido alvejados em Khan Younis na quarta-feira, apesar de nenhum ter morrido. O Hamas considerou esta retaliação cono um “massacre chocante” e num comunicado citado pelo mesmo meio internacional, negou ter disparado contra as tropas israelitas.

Ainda, de acordo com a AP, que cita o Ministério de Saúde de Gaza, liderado pelo Hamas, os ataques israelitas têm vindo a diminuir desde que o cessar-fogo entrou em vigor, tendo sido registadas 300 mortes, uma média de mais de sete por dia.

Estas mortes registadas estão entre os mais de 69 mil palestinos mortos desde que Israel lançou a sua ofensiva há mais de dois anos, em resposta ao ataque lançado pelo grupo armado que sequestrou 251 pessoas e matou mais de mil no ataque de 7 de outubro de 2023.

